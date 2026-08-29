“De hacer sufrir a Messi a las calles de Mendoza”: la reacción en Argentina al inesperado viaje de Vozinha.

Vozinha viajó a Mendoza. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el guardameta se trasladó junto a dos jugadoras del plantel femenino de Colo Colo, las brasileñas Dioneide “Neném” Landres y Camila Martins de Aguiar, a realizar trámites de la visa.

El desplazamiento del arquero y de las jugadores se dio en la jornada siguiente a su debut con el Cacique. Se trasladaron en avión durante la mañana, hicieron sus trámites, almorzaron y regresaron rápidamente por la tarde a Santiago.

Sin embargo, en Argentina no pasó desaparecibida la estadía del futbolista caboverdiano. “Vozinha, de hacer sufrir a Messi en el Mundial a sorprender en las calles de Mendoza”, tituló Clarín.

Vozinha. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Josimar José Évora Dias, su verdadero nombre, cruzó la Cordillera para realizar trámites administrativos y legales en el Consulado General de Chile en Mendoza”, establece el periódico.

El medio Los Andes también consignó el viaje. “Sorpresa por la inesperada aparición de Vozinha en el centro de Mendoza”, titulan.

“El arquero de Cabo Verde, figura y sorpresa del Mundial, revolucionó las calles al realizar trámites consulares para incorporarse a su nuevo club en Chile”, relatan.

En El Sol también dieron espacio a la aparición del guardameta. “El popular arquero Vozinha hizo una fugaz visita a Mendoza”, indica.

“El arquero de 40 años que acaba de incorporarse a Colo Colo visitó la provincia para realizar una serie de trámites administrativos vinculados con su visa de trabajo. El futbolista estuvo en el Consulado General de Chile, ubicado en pleno centro de la Ciudad”, explican.