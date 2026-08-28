SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    El estreno del arquero en el Cacique rompió una serie de datos televisivos que reflejan la expectación que hay en torno a su figura.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Julián Concha
    Vozinha rompió marcas televisivas con su debut en el fútbol chileno. Foto: @ColoColo (X).

    Vozinha continúa generando expectación en el fútbol chileno. El triunfo de Colo Colo sobre Unión Española en octavos de final de la Copa Chile estuvo marcado por el esperado debut del caboverdiano en el arco del Cacique.

    Su ansiado estreno en el fútbol nacional rompió marcas de audiencia. Según datos a los que tuvo acceso El Deportivo, el partido entre albos e hispanos registró 13,47 puntos de rating.

    También se convirtió en el más visto de Copa Chile durante todo el 2026, con un 63% más de audiencia con respecto al segundo más observado. Al mismo tiempo, es el tercer cotejo más visualizado del certamen en los últimos cinco años (periodo 2022-2026).

    Además, se transformó en el décimo partido más visto de todo el año. Los otros nueve corresponden a encuentros de la Liga de Primera, siendo las dos ediciones del Superclásico las que lideran la estadística.

    El debut de Vozinha también tuvo un importante impacto si se compara con los datos de la televisión abierta. De hecho, el partido lideró con un 25,2% de share frente a las cuatro señales más grandes (TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13).

    Lo superó en target total de hogares, es decir, incluyendo a quienes tienen y no tienen televisión por cable. Dicha estadística es una forma común de medición que utilizan los canales de televisión abierta.

    Una expectación que cruza fronteras

    TNT Sports confirmó las proyecciones positivas que había generado el fichaje de Vozinha por Colo COlo. La llegada del caboverdiano fue considerado como un verdadero fenómeno, que generó una expectación que cruzó fronteras.

    La estación televisiva ha buscado la fórmula para aprovechar comercialmente el impacto del arquero, con la idea principal de transmitir sus partidos en el extranjero. De hecho, su estreno fue transmitido en tres países: Argentina, Brasil y México, todo por la señal internacional de TNT Sports.

    En Warner celebran el fichaje de Vozinha porque trasciende a la Liga chilena y la realza internacionalmente. Y así como han sido muy críticos y han tenido serios problemas con los clubes y la ANFP en tiempos recientes, reconocen que esfuerzos de este nivel elevan el status del fútbol chileno en el mundo, y hacen un poco más atractivo un producto que fuera de los límites nacionales no tiene mercado.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCopa ChileColo ColoUnión EspañolaVozinhaTNT SportsRating

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble

    Adolescente de 17 años muere baleado en Puente Alto: sujetos le dispararon desde un vehículo

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Lo más leído

    1.
    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    2.
    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    3.
    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    4.
    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    5.
    Riveros enfrenta propuesta de eliminar el Mindep: “Lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”

    Riveros enfrenta propuesta de eliminar el Mindep: “Lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales
    Chile

    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”
    Negocios

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación
    Tendencias

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez
    El Deportivo

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez

    El ninguneo de un histórico de la Premier League a Dibu Martínez ante su inminente llegada a Chelsea

    El inesperado motivo por el que el PSG deberá pagar una millonaria multa

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU
    Mundo

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Ataque armado contra centros estratégicos de Niamey mantiene en alerta a fuerzas de seguridad en Níger

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien