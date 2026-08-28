Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

Vozinha continúa generando expectación en el fútbol chileno. El triunfo de Colo Colo sobre Unión Española en octavos de final de la Copa Chile estuvo marcado por el esperado debut del caboverdiano en el arco del Cacique.

Su ansiado estreno en el fútbol nacional rompió marcas de audiencia. Según datos a los que tuvo acceso El Deportivo, el partido entre albos e hispanos registró 13,47 puntos de rating.

También se convirtió en el más visto de Copa Chile durante todo el 2026, con un 63% más de audiencia con respecto al segundo más observado. Al mismo tiempo, es el tercer cotejo más visualizado del certamen en los últimos cinco años (periodo 2022-2026).

Además, se transformó en el décimo partido más visto de todo el año. Los otros nueve corresponden a encuentros de la Liga de Primera, siendo las dos ediciones del Superclásico las que lideran la estadística.

El debut de Vozinha también tuvo un importante impacto si se compara con los datos de la televisión abierta. De hecho, el partido lideró con un 25,2% de share frente a las cuatro señales más grandes (TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13).

Lo superó en target total de hogares, es decir, incluyendo a quienes tienen y no tienen televisión por cable. Dicha estadística es una forma común de medición que utilizan los canales de televisión abierta.

Una expectación que cruza fronteras

TNT Sports confirmó las proyecciones positivas que había generado el fichaje de Vozinha por Colo COlo. La llegada del caboverdiano fue considerado como un verdadero fenómeno, que generó una expectación que cruzó fronteras.

La estación televisiva ha buscado la fórmula para aprovechar comercialmente el impacto del arquero, con la idea principal de transmitir sus partidos en el extranjero. De hecho, su estreno fue transmitido en tres países: Argentina, Brasil y México, todo por la señal internacional de TNT Sports.

En Warner celebran el fichaje de Vozinha porque trasciende a la Liga chilena y la realza internacionalmente. Y así como han sido muy críticos y han tenido serios problemas con los clubes y la ANFP en tiempos recientes, reconocen que esfuerzos de este nivel elevan el status del fútbol chileno en el mundo, y hacen un poco más atractivo un producto que fuera de los límites nacionales no tiene mercado.