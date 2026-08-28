Incendio afecta las dependencias de la cárcel Santiago 1

Un incendio afecta las dependencias del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

El hecho fue reportado cerca de las 7.00 de la mañana de este viernes, por lo que se activaron los protocolos de emergencia en el lugar.

Según precisó Senapred, el incendio es estructural y afecta el sector de lavandería de la ex Penitenciaría, ubicada en Avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

Desde Gendarmería aseguraron que “de manera inmediata se activaron los protocolos para este tipo de situaciones, realizando una rápida coordinación con Bomberos de Chile, mientras que personal especializado de Gendarmería efectuó las primeras maniobras frente a la emergencia”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó los hechos, y precisó que en el sector se “generó una importante emanación de humo”.

“ La situación se encuentra controlada y Bomberos continúa trabajando en el lugar. No se registran personas lesionadas ni ha sido necesario, hasta ahora, evacuar a la población penal. Las causas del incendio se encuentran en investigación”, informó el secretario de Estado a través de redes sociales.

Carabineros está demarcando la zona y desde la institución uniformada advirtieron que “dadas las condiciones particulares del recinto” el demarcado será más amplio de lo tradicional.

Desde Gendarmería indicaron que el recinto penitenciario “funciona con normalidad. Conforme a los planes de contingencia se encuentra asegurado el funcionamiento de todos los servicios básicos relacionados con alimentación, agua, acceso a salud, visitas y encomiendas, entre otros que se entregan a la población penal a diario por parte de la sociedad concesionaria y Gendarmería”.