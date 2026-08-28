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    Autoridades de Nepal elevan a 538 los fallecidos por las inundaciones

    A su vez, se registran 977 personas desaparecidas, 517 de ellas extranjeros.

    Por 
    Europa Press
    Vista desde un dron de los efectos de las inundaciones en Nuwakot, Nepal. Foto: Europa Press

    Las autoridades de Nepal han situado este viernes en 538 los muertos por la grave inundación registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera.

    La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) ha indicado que la gran mayoría de víctimas mortales es han registrado en el distrito de Chitwan, con 221, seguido del de Nawalpur, con 134. Por detrás se encuentran Gorja, con 46 fallecidos, Nuwakot, con 37, Dhading, con 33, Tanahun, con 28, Nawalparasi, con 27 víctimas mortales, y Rasuwa con 12.

    La cifra de desaparecidos se mantiene igual, con un total de 977 personas en paradero desconocido, 517 de ellas extranjeros. Entre ellas hay, además, 45 militares, 28 agentes de Policía, y 13 trabajadores de Aduanas, además de 15 de la oficina de Inmigración.

    Además, ha elevado el número de personas rescatadas a 3.742, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas, tal y como reflejan estos mismos datos de la NDRRMA.

    En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.

    Más sobre:NepalInundacionesAluviónDesaparecidosFallecidos

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