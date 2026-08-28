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    Balance Senapred: Más de 120 viviendas han resultado dañadas producto del sistema frontal

    Actualmente se mantiene vigente una alerta roja para las comunas de San Clemente y Colbún, en la Región del Maule, y alerta amarilla para la Región del Maule y la comuna de La Unión, en la Región de los Ríos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más de 120 viviendas se han visto afectadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país según dio a conocer el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en su último balance.

    Según informaron, un total de 126 viviendas han resultado afectadas, una de estas con daño mayor, 121 con daño menor y cuatro que aún se encuentran en evaluación.

    De las viviendas afectadas, la mayoría se encuentra en la región del Biobío (90), siendo seguida por la de O’Higgins (32) y La Araucanía (3).

    En cuanto a la afectación a personas, de acuerdo a lo detallado por Senapred deslizamiento de terreno afectó a la escuela de Pichilo en la comuna de Arauco, mientras que en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía, 156 personas se vieron afectadas por el rebalse de las fosas sépticas en diversos sectores.

    Asimismo, respecto a los clientes sin suministro eléctrico y los datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en total se registran 10.383 clientes sin suministro a nivel nacional, perteneciendo la mayoría a las regiones Metropolitana (6.765), Los Lagos (1.106), y La Araucanía (1.027).

    Junto con esto, desde Senapred detallaron que se inició un o preventivo del embalse Colbún. “Este proceso comenzó con una cantidad de agua acotada, de alrededor de 50 m3/seg. A modo de referencia, esta cantidad corresponde a un incremento de alrededor de un 20% del caudal que actualmente trae el Río Maule”, señalaron.

    Pronóstico del tiempo y alertas

    De acuerdo a los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), existen alertas por Probables Tormentas Eléctricas con probabilidad de fuertes rachas de vientos en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    A su vez, se encuentran pronosticadas precipitaciones de normales a moderadas en zonas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos.

    Cabe mencionar que actualmente se mantiene vigente una alerta roja para las comunas de San Clemente y Colbún, en la Región del Maule, y alerta amarilla para la Región del Maule y la comuna de La Unión, en la Región de los Ríos.

    Además se registran alertas tempranas preventivas para las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    Más sobre:Sistema FrontalSenapredLluvias

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