Atlético de Madrid ataca a Barcelona y da portazo definitivo a la venta de Julián Álvarez: “Nos repugna su falsedad”

La situación del delantero argentino Julián Álvarez en Atlético de Madrid se ha hecho insostenible. Su deseo de marcharse a Barcelona ha chocado con las intenciones del cuadro capitalino, el cual insistió en duros términos a las intenciones de los catalanes.

En medio de la Copa del Mundo, el atacante transandino hizo público su intención de marcharse a la Ciudad Condal. Desde entonces, se han sucedido los cuestionamientos, las reacciones altisonantes y la diatriba entre ambos clubes.

Enrarecido ambiente que ha perjudicado al propio protagonista, ahora sumamente resistido por los fanáticos colchoneros. El partido del domingo pasado, ante el Villarreal (empate 2-2) tuvo al formado en River Plate como villano. La transmisión oficial de la LaLiga lo enfocó mientras esperaba al costado del campo de juego y su cara mostraba su clara apatía por seguir en el club.

La reacción de los simpatizantes fue en aumento y parte de la parcialidad cantaba: “¡Que se vaya, dile que se vaya de una p... vez!”. Cuando el atacante ingresó al campo de juego el estadio estalló y la hostilidad fue en aumento. Al término del compromiso, el club le prohibió acercarse a las tribunas para despedirse de los hinchas como una señal de protección.

Mientras eso ocurría, el Barça no dejaba de afirmar públicamente de fichar al futbolista. Negociación unilateral del cuadro blaugrana que no ha hecho más que incomodar a los madrileños, quienes han manifestado su malestar en múltiples ocasiones.

Fuertes epítetos

Tras el sorteo de la Champions League, el consejero delegado de los albirrojos Miguel Ángel Gil Marín no se guardó nada y subió el tono de la molestia, tras atacar con duros cuestionamientos a los catalanes.

“Julián (Álvarez) está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle”, aseguró el directivo español a la transmisión oficial del evento organizado por la UEFA.

A medida que pasaban los segundos de la entrevista, el discurso del director ejecutivo de la institución se hacía más tajante. Tan rotundo que recordó todo lo que ha hecho el club para sacarlo de Manchester City, la pasada temporada.

“Lamento muchísimo toda esta situación, porque llevamos mucho tiempo trabajando con él y es una gran persona, un gran profesional, un gran futbolista. Sin embargo, está completamente confundido”, aseguró el dirigente.

Asimismo, agregó que “ahora mismo pasando una situación muy difícil en lo personal y en lo deportivo. Es una situación incomoda para todos, en la que no nos quisiéramos estar”.

Pero el principal foco de los cuestionamientos colchoneros es el Barcelona y su directiva. En ese contexto, Gil Marín dijo que las declaraciones del presidente Joan Laporta, en las que aseguraba que su club seguía interesado en el jugador, con una propuesta seguía vigente.

“Nos repugna su falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalismo. No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto”, reprochó el CEO madrileño.

Incluso resumió que “soy el máximo responsable del club, en cuanto a su gestión. Me respalda la gente que trabaja conmigo a nivel de accionistas y directores. La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el FC Barcelona, bajo ningún concepto”.