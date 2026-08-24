SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Silbado y relegado al banco de suplentes: los días más difíciles de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

    Luego de hacer público deseo de partir al Barcelona, el delantero argentino recibió el portazo de la dirigencia colchonera. A raíz de esto, la afición ha emprendido una serie de protestas en contra de su figura.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los días más difíciles de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

    Julián Álvarez vive sus días más difíciles en el Atlético de Madrid. En medio del Mundial 2026, el delantero argentino había hecho público su deseo de dejar el club de la capital española para recalar en el Barcelona, un rival directo en la pelea por LaLiga.

    Sin embargo, a día de hoy, aquel episodio le pasa la cuenta: tras el portazo de la dirigencia colchonera para impedir expresamente su partida al elenco culé, el transandino ha sido relegado al banco de suplentes y es silbado en cada presentación en el estadio Metropolitano.

    El partido de este domingo ante el Villarreal tuvo al formado en River Plate como protagonista. La transmisión oficial de la liga española lo enfocó mientras esperaba al costado del campo de juego y su cara lo decía todo: no quiere estar en el Atleti.

    El ambiente hostil contra el jugador escaló con el correr de los minutos. Mientras algún sector de la parcialidad colchonera cantaba “Que se vaya, dile que se vaya de una p... vez”, otros hacían sentir su descontento con pifias al momento en el que salía a realizar el trabajo de precalentamiento.

    La olla de presión estalló cuando el argentino ingresó al campo de juego. Pero no se acabó ahí. Al término del compromiso, el club le prohibió acercarse a las tribunas para despedirse de los hinchas como una señal de protección. Aquello solo aumentó la rabia.

    El respaldo de Simeone

    En conferencia de prensa, las preguntas no estuvieron dirigidas al análisis de la igualdad 2-2 ante el Submarino Amarillo. Más bien, el foco estaba sobre Álvarez. Por ello, Diego Simeone tuvo que explicar su postura en semanas complejas, tanto para el ariete como para la institución. “Me comentaba la gente del club que el club decidió que no se acerque a la grada y su gente. La decisión fue del club de alejarlo y separarlo para que venga al vestuario. No estoy para dar consejos. Me tengo que centrar en mi trabajo que es dar deportivamente lo mejor que tengo. Si queremos ganar un título necesitamos estar juntos y tener delanteros importantes. Trabajar en consecuencia todos de lo que necesitamos”, dijo el Cholo ante las consultas que monopolizaban el debate.

    El entrenador respaldó a su compatriota, a quien quiere mantener en el equipo ante el interés del Barcelona e, incluso, del Arsenal de Mikel Arteta. “Creo que fui bastante claro, necesitamos estar juntos. Cuando lo hicimos pudimos optar a cosas importantes. Necesitamos delanteros. Lo tenemos y lo tenemos que cuidar”, sostuvo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolJulián ÁlvarezLaLigaAtlético de MadridBarcelonaFútbol españolDiego SimeoneFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Posiblidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos en la comuna de Los Lagos

    Paro del transporte en Perú

    Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

    Delcy Rodríguez anuncia cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Compañero de Alexis Sánchez se rinde ante sus primeros partidos en el Montreal: “Es fantástico; entró y reorganizó todo”

    Compañero de Alexis Sánchez se rinde ante sus primeros partidos en el Montreal: “Es fantástico; entró y reorganizó todo”

    2.
    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    3.
    “No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

    “No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

    4.
    El Superclásico rompe el rating: triunfo de Colo Colo sobre la U se instala entre los partidos más vistos de la historia

    El Superclásico rompe el rating: triunfo de Colo Colo sobre la U se instala entre los partidos más vistos de la historia

    5.
    “Gago me sorprendió”: Claudio Borghi y Johnny Herrera repasan al DT de la U tras la derrota en el Superclásico

    “Gago me sorprendió”: Claudio Borghi y Johnny Herrera repasan al DT de la U tras la derrota en el Superclásico

    6.
    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Posiblidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento
    Chile

    Posiblidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento

    Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos en la comuna de Los Lagos

    Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90
    Negocios

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Aranceles: Chile expone sus argumentos ante representante de EE.UU. y gremios esperan señales concretas este martes

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B
    El Deportivo

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    La acusación que golpea al Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Hay jugadores con 15 kilos arriba de su peso ideal”

    “Gago me sorprendió”: Claudio Borghi y Johnny Herrera repasan al DT de la U tras la derrota en el Superclásico

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Review de la Canon EOS R6 V: cine en pocos pasos para creadores

    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen detalles de su estado de salud antes de su muerte
    Cultura y entretención

    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen detalles de su estado de salud antes de su muerte

    El despegue de la actriz Octavia Bernasconi: entre estrenos en Prime Video y la nueva cinta de Pablo Larraín

    Santi Carrillo: el director de Rockdelux y uno de los periodistas de música más importantes de España dará charlas en Chile

    Paro del transporte en Perú
    Mundo

    Paro del transporte en Perú

    Delcy Rodríguez anuncia cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela

    Irán habla de “logros diplomáticos de gran valor” en los últimos contactos con Pakistán

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios