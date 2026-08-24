Silbado y relegado al banco de suplentes: los días más difíciles de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez vive sus días más difíciles en el Atlético de Madrid. En medio del Mundial 2026, el delantero argentino había hecho público su deseo de dejar el club de la capital española para recalar en el Barcelona, un rival directo en la pelea por LaLiga.

Sin embargo, a día de hoy, aquel episodio le pasa la cuenta: tras el portazo de la dirigencia colchonera para impedir expresamente su partida al elenco culé, el transandino ha sido relegado al banco de suplentes y es silbado en cada presentación en el estadio Metropolitano.

El partido de este domingo ante el Villarreal tuvo al formado en River Plate como protagonista. La transmisión oficial de la liga española lo enfocó mientras esperaba al costado del campo de juego y su cara lo decía todo: no quiere estar en el Atleti.

Esta imagen de Julián en el banco del Atleti… 💔 pic.twitter.com/tAWH9yyVPM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 23, 2026

El ambiente hostil contra el jugador escaló con el correr de los minutos. Mientras algún sector de la parcialidad colchonera cantaba “Que se vaya, dile que se vaya de una p... vez”, otros hacían sentir su descontento con pifias al momento en el que salía a realizar el trabajo de precalentamiento.

La olla de presión estalló cuando el argentino ingresó al campo de juego. Pero no se acabó ahí. Al término del compromiso, el club le prohibió acercarse a las tribunas para despedirse de los hinchas como una señal de protección. Aquello solo aumentó la rabia.

Uf, qué imagen esta de Julián. pic.twitter.com/RF42taL9mw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 23, 2026

El respaldo de Simeone

En conferencia de prensa, las preguntas no estuvieron dirigidas al análisis de la igualdad 2-2 ante el Submarino Amarillo. Más bien, el foco estaba sobre Álvarez. Por ello, Diego Simeone tuvo que explicar su postura en semanas complejas, tanto para el ariete como para la institución. “Me comentaba la gente del club que el club decidió que no se acerque a la grada y su gente. La decisión fue del club de alejarlo y separarlo para que venga al vestuario. No estoy para dar consejos. Me tengo que centrar en mi trabajo que es dar deportivamente lo mejor que tengo. Si queremos ganar un título necesitamos estar juntos y tener delanteros importantes. Trabajar en consecuencia todos de lo que necesitamos”, dijo el Cholo ante las consultas que monopolizaban el debate.

El entrenador respaldó a su compatriota, a quien quiere mantener en el equipo ante el interés del Barcelona e, incluso, del Arsenal de Mikel Arteta. “Creo que fui bastante claro, necesitamos estar juntos. Cuando lo hicimos pudimos optar a cosas importantes. Necesitamos delanteros. Lo tenemos y lo tenemos que cuidar”, sostuvo.