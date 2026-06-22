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    Julián Álvarez le da duro golpe al Atlético de Madrid en el Mundial: “Lo mejor es que me vaya; quiero cumplir mi sueño”

    El ariete manifiesta su intención de salir del cuadro colchonero pese a tener contrato vigente.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Julián Álvarez le da duro golpe al Atlético de Madrid en el Mundial: “Lo mejor es que me vaya; quiero cumplir mi sueño”. Foto: @atleti

    Julián Álvarez complica al Atlético de Madrid. El delantero fue la figura del cuadro colchonero durante la última temporada y tras el término del curso se ha desarrollado una verdadera batalla por su pase. El cuadro colchonero, de hecho, dio a conocer que ha rechazado ofertas por el ariete.

    Ahora ni siquiera el Mundial detiene la polémica por su futuro. Desde Estados Unidos, donde Argentina disputa los encuentros de la fase de grupos, el delantero habló sobre su intención de irse del cuadro albirrojo. “No es momento de hablar de eso, pero no puedo esconderme”, dijo de entrada.

    “Hablé con la gente del club. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, complementó.

    Justo después de las declaraciones, el Atlético de Madrid acusó el golpe. “Gran victoria de nuestros argentinos. Felices por tus 60 partidos con Argentina, Moli”, escribieron. La referencia fue a Nahuel Molina. La omisión a Álvarez se hizo evidente.

    La guerra por Álvarez

    Hace algunas semanas, Real Madrid reveló que envió una oferta al atacante. “El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, dieron a conocer a través de un comunicado. “Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, complementaron.

    Antes también hubo un intercambio con el Barcelona. Una suerte de guerra tuitera también por la carta de Álvarez, donde se lanzaron contra figuras blaugranas. “Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’“, publicaron en su cuenta de X sobre Lamine Yamal”, dijo.

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