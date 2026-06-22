Leyenda: Récords Guinness revela las nuevas marcas que rompió Messi tras triunfo de Argentina sobre Austria en el Mundial

Lionel Messi brindó otra jornada inolvidable. Primero con un gol en el que remató de zurda y a la carrera a los 38′ y luego desparramó rivales en el área a los 90+5′. Con sus festejos, Argentina derrotó por 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J y, de paso, clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En lo colectivo fue una jornada positiva para la albiceleste. En lo individual, para Messi, fue un día histórico, tanto así que hasta el Libro Guinness de los récords se pronunció al respecto.

El más comentado es que con los dos goles de este lunes superó a Miroslav Klose y se posicionó como el máximo goleador en Mundiales, con 18 festejos. El único futbolista en actividad que se le acerca es Kylian Mbappé, con 15.

Más récords

Pero ese no fue el único registro que el rosarino rompió este lunes. Con su presencia como titular ante los austriacos en el Estadio de Dallas, se estableció como el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo (con 28), competencia en la que ha estado presente desde la edición de Alemania 2006, cuando asistió con apenas 18 años.

Foto: selección de Argentina en X.

Además, de la mano con esto, se transformó en el futbolista que acumula más minutos jugados en la historia del torneo. En total, el cronómetro marca para el ex Barcelona y PSG 2.489 minutos en la competición.

Por último, otro registro establecido por Messi esta tarde es que, con la mencionada victoria ante Austria, es el futbolista con más partidos ganados en la Copa del Mundo, con un total de 18.

All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

Al ser consultado por su récord como el máximo goleador de los mundiales, le bajó el perfil: “No sé. Ahora no recuerdo, estoy cansado. Me cuesta pensar, pero disfruto de este momento”.

“Lo importante es la clasificación, siempre en nuestro planes está ganar todos los partidos. Todo este grupo vive esto con mucha felicidad. Cuando nos juntamos, disfrutamos de estar juntos, de competir, de entrenar, del día a día y de ver a la gente así”, agregó.