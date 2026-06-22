La emoción de Lionel Messi tras encumbrarse en como goleador de la historia de los Mundiales: “Es espectacular”

La emoción de Lionel Messi tras encumbrarse en la historia de los Mundiales: “Es espectacular”. Foto: @argentina

Lionel Messi no para de hacer historia. La Pulga le marcó dos goles a Austria en el triunfo de Argentina por 2-0. Con eso quedó en solitario como máximo anotador en las Copas del Mundo. Luego del encuentro, no ocultó la emoción del hito.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Es importantísimo. Fue duro y trabajado, pero nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, muy igualado y tenso”, dijo a la señal internacional.

Consultado por su conquista favorita de las 18 que acumula en Mundiales, no pudo rememorar con el fragor de la victoria. “No sé. Ahora no recuerdo, estoy cansado. Me cuesta pensar, pero disfruto de este momento”, señaló.

Sin embargo, elevó el valor de la victoria de su equipo. “Es espectacular como se dio. Hoy tuve un penal para aumentar, aunque capaz no se hacía el otro. No se sabe”, comentó.

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¡Qué privilegio enorme coincidir en esta vida con vos, Leo! 🥺💙🤍 pic.twitter.com/s7Sa0IxclB — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle más. Hubo momentos en los que estuve con mucha bronca por errar el penal pero lo pude remediar”, añadió.

También se refirió al hecho de estar instalados en dieciseisavos de final. “Lo importante es la clasificación, siempre en nuestro planes está ganar todos los partidos. Todo este grupo vive esto con mucha felicidad. Cuando nos juntamos, disfrutamos de estar juntos, de competir, de entrenar, del día a día y de ver a la gente así”, apuntó.

Sus compañeros también elevan la figura de Messi. “No hay palabras, solo queda disfrutarlo. No hay que compararlo, él está solo en la cima”, apuntó Lisandro Martínez.

“Siento una emoción enorme de que sea argentino y esté acá con nosotros”, complementó el defensor.

Una visión similar a la que tienen los atacantes. “No hay mucho que decir. Nosotros tratamos de ayudar en el día a día con él”, remarcó Julián Álvarez.