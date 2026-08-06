“Nuestro respaldo, querido presidente”: Chiqui Tapia y la AFA se cuadran con Infantino en medio de la crisis de la FIFA. Foto: @afa

Chiqui Tapia se queda en el lado de Gianni Infantino. La AFA respaldó públicamente al presidente de la FIFA en medio de la crisis generada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que buscaba crear una empresa para administrar los derechos comerciales del Mundial.

A través de una carta firmada por Tapia, la Asociación del Fútbol Argentino destacó el trabajo realizado durante la última década por el suizo-italiano. “En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente”, señala la misiva.

La AFA también apoya la decisión de retirar el proyecto FFE. “Generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas”, sostiene el escrito.

Chiqui Tapia junto a Alejandro Domínguez y Gianni Infantino.

Aun así, en Argentina valoran que la FIFA haga una autocrítica. “Es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado a las 211 federaciones miembro. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones”, indica la AFA.

En esa línea, la dirigencia transandina defendió las otras reformas impulsadas por Infantino. “Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”, afirma.

“Cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos”, agrega.

Claudio Tapia ratificó su respaldo a Infantino de cara a las próximas elecciones para la presidencia de la FIFA. “La Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un fútbol mejor y, aun, más inclusivo”, concluye la carta.

Cabe destacar que, horas antes, la Conmebol fijó su posición mediante un comunicado. “Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones. En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza”, apuntó el organismo que comanda Alejandro Domínguez.