Abdul El-Sayed: el progresista cuya victoria en las primarias al Senado de Michigan profundiza la división entre los demócratas

“En palabras de Muhammad Ali: ‘Hemos sacudido al mundo’”, dijo Abdul El-Sayed, citando la famosa declaración del boxeador tras su inesperada victoria sobre Sonny Liston en 1964, tras conocer los resultados de las primarias demócratas al Senado de Michigan, en las que se impuso, por un margen de 15 mil votos, a la congresista demócrata moderada Haley Stevens.

Se trató de un triunfo histórico para el ala izquierda disidente del partido y una señal de que la batalla con los centristas sobre el rumbo del partido está lejos de estar resuelta. Según el diario The Wall Street Journal, El-Sayed se forjó una imagen pública a nivel nacional gracias a una ambiciosa agenda liberal, su dominio de las redes sociales y el respaldo de figuras clave del Partido Demócrata.

Al igual que muchos candidatos del ala de izquierda, El-Sayed apoya la atención médica universal y la guardería gratuita, y aboga por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y también se ha referido a las acciones de Israel,Califica las acciones de Israel en Gaza como genocidio.

Aunque no es miembro de los Socialistas Democráticos de América, El-Sayed cuenta con el apoyo de muchos que forman parte de ese movimiento, incluido el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. “No soy miembro de la DSA, ni técnica ni prácticamente”, declaró a The Wall Street Journal el mes pasado. El-Sayed afirmó no estar en contra del capitalismo si existen suficientes salvaguardias.

En cada parada, cita un lema de campaña que se asemeja a “eliminar la influencia del dinero en la política, aumentar la riqueza y promover la atención médica universal”.

“Observamos un patrón que ya se ha visto en otras primarias demócratas: un candidato del aparato del partido que se enfrenta a una personalidad a menudo procedente de la sociedad civil y más de izquierdas”, dijo a France 24, Seth Masket, politólogo especializado en primarias estadounidenses de la Universidad de Denver.

Las elecciones de mitad de mandato de noviembre determinarán el equilibrio de poder en Washington durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Trump declaró que el resultado de las elecciones al Senado de Michigan era “una gran noticia para el Partido Republicano”.

En su publicación en Truth Social, Trump se refirió al Partido Demócrata como los “Tontocratas” y afirmó que sus “políticas descabelladas solo empeorarán”.

Tras una campaña dura y a veces amarga, El-Sayed dio a entender que buscaría reconciliar a la población cuando se dirigió a sus seguidores el martes por la noche, antes de que se conociera el resultado.

“Pase lo que pase esta noche, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nos unamos, de unirnos para garantizar que (el republicano) Mike Rogers nunca vuelva a pisar el Senado de los Estados Unidos.”

El-Sayed, de 41 años, creció en el área de Detroit. Musulmán e hijo de padres que emigraron de Egipto, se graduó de la Universidad de Michigan, donde formó parte del equipo de lacrosse. Posteriormente, obtuvo un título de médico en la Universidad de Columbia y un doctorado en salud pública en la Universidad de Oxford.

Exfuncionario local de salud pública, nunca ha ocupado un cargo electo. La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer derrotó a El-Sayed en las primarias para gobernador de 2018 por 22 puntos porcentuales.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez en Chicago, en 2024. Foto: Archivo Brendan McDermid

Al igual que muchos progresistas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020, El-Sayed pidió la reducción del presupuesto policial. Desde entonces, ha borrado sus publicaciones sobre el tema y afirma que ahora rechaza la idea, sugiriendo que se necesita un enfoque más matizado para equilibrar la labor policial con otros servicios que podrían ayudar a reducir la delincuencia y las llamadas a la policía.

El diario The Wall Street Journal dijo que durante años, El-Sayed “se hizo llamar médico, pero no existe ninguna prueba pública de que tenga experiencia como médico titulado”.

“Estudió para ser médico, pero se dio cuenta de que era nuestro sistema político disfuncional el que estaba enfermando a la gente”, indicó una biografía en el sitio web de su campaña. “Reconstruyó el Departamento de Salud de Detroit tras la bancarrota. Luego reestructuró el Departamento de Salud, Servicios Humanos y para Veteranos del Condado de Wayne”, añadió.

Israel y los demócratas

Durante décadas, el apoyo estadounidense a Israel es uno de los pocos temas de política exterior que generan consenso en Washington. La guerra de Israel en Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la base demócrata. “La conmoción fue casi instantánea”, afirmó a France 24, Seth Masket. “Hace tan solo unos años, esta alianza (con Israel) era prácticamente parte de la identidad política estadounidense. Eso ya no es así para una parte importante del electorado demócrata”.

Este cambio es particularmente notorio entre los votantes jóvenes. Durante la campaña presidencial de 2024, incluso la candidata demócrata Kamala Harris, reconoció la creciente división al respecto dentro de su propio partido.

Abdul El-Sayed denuncia específicamente la influencia del dinero en la política y presenta la influencia de AIPAC como un símbolo de un sistema desequilibrado.

“Esta elección enfrenta a quienes tienen el poder del dinero contra quienes tienen el poder de los números”, declaró, lo que inevitablemente provocó acusaciones de antisemitismo por parte de algunos demócratas y republicanos. “AIPAC e Israel no son sinónimos de judaísmo ni del pueblo judío”, replicó.

France 24 señaló que la batalla financiera en torno a estas primarias alcanzó proporciones sin precedentes, con un total de 60 millones de dólares gastados en favor de los dos candidatos, ya sea por organizaciones afiliadas a AIPAC o por grupos de interés progresistas. Este récord ha reavivado el debate sobre la financiación de las campañas electorales en Estados Unidos.