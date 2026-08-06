SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Abdul El-Sayed: el progresista cuya victoria en las primarias al Senado de Michigan profundiza la división entre los demócratas

    Se trató de un triunfo histórico para el ala izquierda disidente del partido. Apoya la atención médica universal y la guardería gratuita, y aboga por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    “En palabras de Muhammad Ali: ‘Hemos sacudido al mundo’”, dijo Abdul El-Sayed, citando la famosa declaración del boxeador tras su inesperada victoria sobre Sonny Liston en 1964, tras conocer los resultados de las primarias demócratas al Senado de Michigan, en las que se impuso, por un margen de 15 mil votos, a la congresista demócrata moderada Haley Stevens.

    Se trató de un triunfo histórico para el ala izquierda disidente del partido y una señal de que la batalla con los centristas sobre el rumbo del partido está lejos de estar resuelta. Según el diario The Wall Street Journal, El-Sayed se forjó una imagen pública a nivel nacional gracias a una ambiciosa agenda liberal, su dominio de las redes sociales y el respaldo de figuras clave del Partido Demócrata.

    Al igual que muchos candidatos del ala de izquierda, El-Sayed apoya la atención médica universal y la guardería gratuita, y aboga por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y también se ha referido a las acciones de Israel,Califica las acciones de Israel en Gaza como genocidio.

    Aunque no es miembro de los Socialistas Democráticos de América, El-Sayed cuenta con el apoyo de muchos que forman parte de ese movimiento, incluido el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. “No soy miembro de la DSA, ni técnica ni prácticamente”, declaró a The Wall Street Journal el mes pasado. El-Sayed afirmó no estar en contra del capitalismo si existen suficientes salvaguardias.

    En cada parada, cita un lema de campaña que se asemeja a “eliminar la influencia del dinero en la política, aumentar la riqueza y promover la atención médica universal”.

    “Observamos un patrón que ya se ha visto en otras primarias demócratas: un candidato del aparato del partido que se enfrenta a una personalidad a menudo procedente de la sociedad civil y más de izquierdas”, dijo a France 24, Seth Masket, politólogo especializado en primarias estadounidenses de la Universidad de Denver.

    Las elecciones de mitad de mandato de noviembre determinarán el equilibrio de poder en Washington durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

    Trump declaró que el resultado de las elecciones al Senado de Michigan era “una gran noticia para el Partido Republicano”.

    En su publicación en Truth Social, Trump se refirió al Partido Demócrata como los “Tontocratas” y afirmó que sus “políticas descabelladas solo empeorarán”.

    Tras una campaña dura y a veces amarga, El-Sayed dio a entender que buscaría reconciliar a la población cuando se dirigió a sus seguidores el martes por la noche, antes de que se conociera el resultado.

    “Pase lo que pase esta noche, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nos unamos, de unirnos para garantizar que (el republicano) Mike Rogers nunca vuelva a pisar el Senado de los Estados Unidos.”

    El-Sayed, de 41 años, creció en el área de Detroit. Musulmán e hijo de padres que emigraron de Egipto, se graduó de la Universidad de Michigan, donde formó parte del equipo de lacrosse. Posteriormente, obtuvo un título de médico en la Universidad de Columbia y un doctorado en salud pública en la Universidad de Oxford.

    Exfuncionario local de salud pública, nunca ha ocupado un cargo electo. La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer derrotó a El-Sayed en las primarias para gobernador de 2018 por 22 puntos porcentuales.

    La representante Alexandria Ocasio-Cortez en Chicago, en 2024. Foto: Archivo Brendan McDermid

    Al igual que muchos progresistas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020, El-Sayed pidió la reducción del presupuesto policial. Desde entonces, ha borrado sus publicaciones sobre el tema y afirma que ahora rechaza la idea, sugiriendo que se necesita un enfoque más matizado para equilibrar la labor policial con otros servicios que podrían ayudar a reducir la delincuencia y las llamadas a la policía.

    El diario The Wall Street Journal dijo que durante años, El-Sayed “se hizo llamar médico, pero no existe ninguna prueba pública de que tenga experiencia como médico titulado”.

    “Estudió para ser médico, pero se dio cuenta de que era nuestro sistema político disfuncional el que estaba enfermando a la gente”, indicó una biografía en el sitio web de su campaña. “Reconstruyó el Departamento de Salud de Detroit tras la bancarrota. Luego reestructuró el Departamento de Salud, Servicios Humanos y para Veteranos del Condado de Wayne”, añadió.

    Israel y los demócratas

    Durante décadas, el apoyo estadounidense a Israel es uno de los pocos temas de política exterior que generan consenso en Washington. La guerra de Israel en Gaza, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la base demócrata. “La conmoción fue casi instantánea”, afirmó a France 24, Seth Masket. “Hace tan solo unos años, esta alianza (con Israel) era prácticamente parte de la identidad política estadounidense. Eso ya no es así para una parte importante del electorado demócrata”.

    Este cambio es particularmente notorio entre los votantes jóvenes. Durante la campaña presidencial de 2024, incluso la candidata demócrata Kamala Harris, reconoció la creciente división al respecto dentro de su propio partido.

    Abdul El-Sayed denuncia específicamente la influencia del dinero en la política y presenta la influencia de AIPAC como un símbolo de un sistema desequilibrado.

    “Esta elección enfrenta a quienes tienen el poder del dinero contra quienes tienen el poder de los números”, declaró, lo que inevitablemente provocó acusaciones de antisemitismo por parte de algunos demócratas y republicanos. “AIPAC e Israel no son sinónimos de judaísmo ni del pueblo judío”, replicó.

    France 24 señaló que la batalla financiera en torno a estas primarias alcanzó proporciones sin precedentes, con un total de 60 millones de dólares gastados en favor de los dos candidatos, ya sea por organizaciones afiliadas a AIPAC o por grupos de interés progresistas. Este récord ha reavivado el debate sobre la financiación de las campañas electorales en Estados Unidos.

    Más sobre:Abdul El-SayedMichiganEstados UnidosPartido DemócrataWashingtonprimariassenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Lo más leído

    1.
    Expertos de la ONU alertan de que las nuevas sanciones de EE.UU. pueden convertir a Cuba en una “Gaza silenciosa”

    Expertos de la ONU alertan de que las nuevas sanciones de EE.UU. pueden convertir a Cuba en una “Gaza silenciosa”

    2.
    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    3.
    Con Chile entre sus miembros: EE.UU. crea fuerza operativa con 18 países de América para combatir el crimen organizado

    Con Chile entre sus miembros: EE.UU. crea fuerza operativa con 18 países de América para combatir el crimen organizado

    4.
    La inteligencia de EE.UU. afirma que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

    La inteligencia de EE.UU. afirma que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

    5.
    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    6.
    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”
    Chile

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix
    Tecnología

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela