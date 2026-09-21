Subtel vuelve a ordenar el bloqueo de nuevos dominios relacionados con sitios de casas de apuestas en línea

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) volvió a solicitar a las empresas proveedoras de internet que bloquen sitios relacionados con sitios de apuestas online.

“En estricto cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago”, dijo en la Subtel en relación con la medida.

En detalle, la nueva nómina de sitios a bloquear se compone de 37 dominios remitidos por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), para su incorporación a los mecanismos de bloqueo por DNS, dentro de un plazo máximo de 48 horas contado desde la respectiva notificación.

En esta oportunidad, la nómina comprende nuevos dominios, subdominios o sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar, relacionados con Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto Bet, 1xbet, Juega en Línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betcris, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet.

“Las empresas de Internet deben acreditar la ejecución de los bloqueos directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el apercibimiento establecido por dicho tribunal, debiendo, asimismo, remitir copia a Subtel indicando la fecha y hora exacta de su ejecución”, explicó el gobierno.

Esta es la tercera solicitud de bloqueo que realiza la Subtel. La primera fue a 12 sitios y la segunda fue a 42 sitios de apuestas en línea.

La medida busca dar cumplimiento al fallo en relación con que estas firmas “operan al margen de la regulación vigente”, según dijo la Subtel en su momento.

“Dada la naturaleza dinámica de estas plataformas y conforme a lo resuelto por la Corte, el procedimiento se continuará aplicando de manera sucesiva respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que sean específicos, verificables y previamente validados por la SCJ, contemplándose asimismo los mecanismos de corrección ante eventuales afectaciones de servicios lícitos”, dijo la Subtel.

En detalle, las empresas que tienen que llevar a cabo las acciones de bloqueo son Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR.

“Cuando se comunicó el bloqueo de 42 sitios, señalamos que era necesario revisar si las direcciones incorporadas correspondían efectivamente a aquellas comprendidas en las resoluciones judiciales que dieron origen a la medida. Hoy vuelven a aparecer dominios que no se encuentran contenidos en el fallo de la Corte Suprema ni en la resolución de la Corte de Apelaciones que dio origen a este procedimiento”, dijo la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL).