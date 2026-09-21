Catastro: 15 proyectos de desalación finalizarán su construcción durante el gobierno de Kast, y se iniciarán otros 12

La desalación es una industria que durante los últimos años ha cobrado fuerza en el país, en línea con eliminar el uso de agua continental y aprovechar el inmenso mar que tiene Chile.

Hasta septiembre, existen 53 proyectos de desalación en etapas de ingeniería y construcción, con una inversión total de US$ 23.913 millones, de acuerdo al catastro más reciente realizado por la Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G. (Acades) y la Corporación de Bienes de Capital (CBC).

26 de estas iniciativas corresponden a plantas desaladoras, las que reúnen una capacidad de 31.982 litros por segundo y son el segmento con mayor cantidad de inversión por US$ 18.290 millones. Representan el 76% del total.

En tanto, 19 proyectos están vinculados a sistemas de extracción y transporte, los que agrupan una inversión de US$ 5.185 millones y cuentan con una capacidad 15.031 litros por segundos. Otras ocho son plantas de tratamiento, por US$ 439 millones.

Toda esta capacidad no es menor si es que se mira lo que ya tiene el país. Actualmente, existen 26 plantas desaladoras y 10 sistemas de impulsión de agua de mar de tamaño industrial contando con una capacidad de producción hídrica de 18.681 litros por segundos.

De las 26 plantas desaladoras, 15 cuentan con sus respectivas RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobadas, seis están en calificación y cinco no han sido ingresadas hasta el momento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

De los 19 proyectos de extracción y transporte, 12 se encuentran con RCA a favor, seis en tramitación y uno sin haber ingresado aún. De las ocho plantas de tratamiento, seis tienen su RCA favorable y dos están en tramitación.

El recuento total del estado de los proyectos es que 33 tienen su RCA favorable, 14 están en evaluación y 6 se encuentran sin ingresar aún al Seia.

Comparado con el informe anterior de marzo, el catastro total aumentó en inversión 21% desde US$ 19.784 millones, cuando reportó 52 proyectos. En aquel estudio, la cantidad de proyectos disminuyó luego de un cambio metodológico, el que se ajustó tras el retroceso de ciertas operaciones de hidrógeno verde que prolongaron la realización de sus plantas.

Por rubro y región

En materia de proyectos de desalación, los rubros con mayor cantidad son el del hidrógeno verde y el sanitario con siete cada uno, le sigue multipropósito con seis y después el minero con cinco.

La inversión más alta en este segmento de iniciativas la ostentan las sanitarias con US$ 7.918 millones, y una robusta capacidad de 14.244 litros por segundo. En presupuesto le sigue la industria minera con US$ 4.050 millones y una capacidad de 4.264 litros por segundos. En capacidad, después del rubro sanitario, le sigue el multipropósito con 9.990 litros por segundo.

En las iniciativas vinculadas a las plantas de tratamiento de agua la inversión total llega a los US$ 439 millones, con una capacidad total de 3.295 litros por segundos. La industria sanitaria cuenta con siete proyectos (US$ 147 millones) y el minero uno (US$ 292 millones).

En tanto, en los proyectos de sistemas de transportes de agua la mayor inversión la pone el sector minero con US$ 3.192 millones con doce proyectos y una capacidad de 5.116 litros por segundo. En capacidad, eso sí, el rubro más grande en este segmento es el industrial con 6.125 litros por segundo.

En términos de regiones y presupuesto, Antofagasta es la zona con mayor cantidad de inversión por US$ 7.936 millones y catorce proyectos. Coquimbo le sigue con US$ 4.138 millones y siete iniciativas, y después está Atacama con US$ 3.395 millones y 10 desarrollos.

Proyectos durante el gobierno de Kast

El director ejecutivo de Acades, Rafael Palacios, fue consultado respecto de cuántos proyectos del catastro finalizarán su construcción durante el gobierno de José Antonio Kast, entre 2026 y 2030 (marzo), a lo que señaló que “se proyecta que un total de 15 proyectos finalicen sus obras entre 2026 y 2030, y otros dos después de marzo de ese año. De ellos, 8 corresponden a proyectos mineros y cuatro a multipropósito”.

Destaca la planta de combustible carbono neutral de Cabo Negro de HIF Global (enero de 2030); Santo Domingo de Capstone Copper (junio de 2029); Enapac (diciembre de 2028); optimización y continuidad operacional de Candelaria de Lundin Mining (agosto de 2028) y El Espino de Pucobre (diciembre de 2026), entre otras.

Respecto de los que iniciarán su construcción en el mismo periodo, sostuvo que “el catastro incluye un total de 12 proyectos por un total de US$ 17.322 millones que tienen contemplado el inicio de su construcción entre 2026 y 2030”.

En este plazo debería comenzar la construcción la infraestructura hídrica del proyecto continuidad operacional de El Abra, el proyecto impulsión de agua industrial ovejería en Andina Codelco y la planta desaladora para la Región de Coquimbo.

En marzo se aprobó la Ley de desalación que estuvo ocho años en tramitación en el Congreso. Sobre si esta regulación está impulsando los proyectos hídricos, Palacios indicó que “más que impulsar la incorporación de nuevos proyectos al catastro, la Ley 21.813 entrega certeza jurídica a los desarrollos en curso reduciendo el riesgo regulatorio y, por tanto, aumentando la probabilidad de que los inversionistas decidan ejecutarlos”.

Concluyó que “para evaluar si esta tendrá efectos en el desarrollo de nuevos proyectos multipropósito que tengan por finalidad, por ejemplo, abastecer a centros de datos u operaciones agroindustriales, tendremos que esperar a la dictación de los reglamentos de la Ley y, particularmente, de la Estrategia Nacional de Desalinización”.