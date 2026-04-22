Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

Si en el reporte previo se estimaron 64 proyectos de infraestructura hídrica en Chile, ahora se contemplan 52. Una caída de 19%. Esto refleja el estudio trimestral a marzo que hace la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) junto a la Corporación de Bienes de Capital (CBC), sobre las inversiones de proyectos de infraestructura hídrica no convencional en el país, al que Pulso tuvo acceso.

A la fecha, el país cuenta con 32 plantas desaladoras y sistemas de impulsión de agua de mar de tamaño industrial, los que suman una capacidad de producción de 14 mil litros por segundo.

A marzo de este año, el estudio contabilizó 52 proyectos que se encuentran en etapas de ingeniería o construcción, vinculados a aguas residuales y agua de mar. En total, el catastro contabiliza una inversión por US$ 19.784 millones. En comparación con el catastro pasado a diciembre, cuando se registraba una inversión por US$ 25.783 millones, la disminución es de 23%.

Marzo 2026 Diciembre 2025 Cantidad de proyectos 52 64 Inversión total US$ 19.784 millones US$ 25.783 millones

El director ejecutivo de Acades, Rafael Palacios, explicó que “desde que hacemos el catastro es la primera vez que disminuye”, y básicamente lo atribuye a una decisión metodológica.

No obstante, una arista de la explicación incluye la salida de iniciativas de hidrógeno verde, como el proyecto INNA de US$ 10 mil millones, impulsado por la empresa AES Andes y que desistió de su desarrollo a fines de enero. La planta integraba en su proyecto una desaladora.

“En particular, en la salida hay muchos proyectos de hidrógeno verde que contemplaban una desaladora; o sea, el insumo principal del hidrógeno verde es el agua. Por lo tanto, muchos de estos proyectos contemplan la desaladora o la utilización de agua reutilizada. En el fondo, está en línea con lo que pasó en el primer trimestre, esencialmente, que difirieron su entrada en operación al año 2030. Diciendo: “no, todavía nos vamos a demorar más”. Le restó presión o apuro, por lo que decidimos en el fondo con la CBC, excluirlos en esta versión para tener un catastro más robusto”, deslizó Palacios.

Por industrias

El rubro hídrico se desglosa en tres áreas principales: desaladoras, plantas de tratamiento de agua, y sistemas de transporte de agua. El primero es el sector que más inversión atrae, reportando US$ 13.229 millones a marzo de este año. Seguido por los sistemas de transporte de agua, que llegan a una inversión estimada por US$ 6.133 millones.

La minería sigue siendo el sector principal que moviliza la industria hídrica del país, registrando una inversión total -considerando las tres áreas hídricas mencionadas- por US$ 9.062 millones. Respecto del reporte anterior, es una baja de 9%.

“Al menos un tercio de las inversiones de la cartera minera de proyectos se van a materializar en el corto mediano plazo; es decir, entre dos a cuatro años”, examina Palacios. “Para abastecer el aumento de la producción minera, nosotros deberíamos más o menos triplicar nuestra capacidad actual. De los 14 mil litros por segundo que hoy día estamos produciendo, deberíamos llegar tranquilamente a los 30 mil y sobrepasar los 30 mil al 2030”.

Cantidad por industria Marzo 2026 Inversión US$ millones Diciembre 2025 Inversión US$ millones Minera 20 9.062 20 9.911 Hidrógeno verde 7 2.229 20 7.247

Por el lado de la industria del hidrógeno verde, la inversión catastrada completa alcanza los US$ 2.229 a marzo de 2026, una disminución de 69% frente el estudio previo.

En total, 24 figuran como plantas desaladoras, alcanzando un monto por US$ 13.229 millones, y con capacidad para producir 23.812 litros por segundo.

7 como plantas de tratamiento por una inversión de US$ 422 millones con una capacidad para tratar 3.202 litros por segundo; y 21 son sistemas de extracción y trasporte por US$ 6.133 millones, con capacidad para extraer y transportar 18.065 litros por segundo.

La región que tiene más proyectos en el país es Antofagasta, alcanzando 16 iniciativas por US$ 8.464 millones de inversión; le sigue la región de Atacama con nueve proyectos por US$ 2.187 millones, y Valparaíso con seis proyectos por US$ 1.691 millones de inversión.

Aguas Marítimas

El proyecto más grande que encabeza la inversión y la capacidad es de Cramsa, llamado Aguas Marítimas. Alcanza un monto reportado por estudio de US$4.000 millones y 8.100 litros por segundo.

Está ubicado en la Región de Antofagasta, y su objetivo es producir y distribuir agua desalinizada a los sectores de La Negra, Antofagasta Norte y Calama. A la fecha, el proyecto se encuentra en evaluación ambiental.

En su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto señala que busca “aportar a disminuir la escasez hídrica de la región, generando la posibilidad de que las industrias y mineras cercanas al trazado de los ductos puedan solicitar provisión de agua industrial desalinizada”.

Con el nuevo catastro, este proyecto representa un cuarto del total de la inversión del estudio de Acades y CBC, inclinando así el monto correspondiente a la Región de Antofagasta.