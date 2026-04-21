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    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    El frío otoñal se intensifica en la Región Metropolitana: revisa el pronóstico y la posible fecha del regreso de lluvias en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico Tendencias / La Tercera

    Las frías temperaturas del otoño ya llegaron a la Región Metropolitana: esta semana, el termómetro marcará las temperaturas más bajas en lo que va de abril, con máximas que no sobrepasarán los 24 °C, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    El pasado lunes 20 llegó la lluvia a la RM gracias a una baja segregada. No obstante, el evento llegó a su fin y a partir de este martes 21, el cielo se mantendrá despejado, variando hacia la nubosidad parcial mientras transcurre el día.

    Y aunque los datos de Meteochile no muestran probabilidad de lluvia para Santiago durante esta semana, los meteorólogos estiman que podría llegar un nuevo sistema frontal pronto.

    Así serán los próximos días en la capital, y lo que se sabe del próximo evento de lluvias en la región.

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Cuándo vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

    Esta semana no hay probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana. No obstante, serán días bastante fríos en gran parte de la región.

    En general, las mínimas rondarán los 7 y 8 °C —incluso hasta 6 °C en sectores como Curacaví, especialmente la madrugada de este martes 20 por los remanentes de la baja segregada— y las máximas se posicionarán entre los 20 y 24 °C.

    Además, como con el nuevo horario oscurece más temprano, las máximas también tienen una duración menor, por lo que en general predominan más las temperaturas frescas durante el día. Cada vez es más necesario llevar más capas de abrigo.

    Sobre las lluvias, en Meteochile todavía no se anuncia ninguna cercana para lo que queda de la semana.

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico. Foto: ATON.

    No obstante, las proyecciones de ECMWF que utiliza Meteored muestran que la próxima semana podría arribar un nuevo sistema frontal a la zona central.

    Según el meteorólogo de la plataforma, Javier Hernández Oramas, hay opciones “de que alcance incluso el centro de Santiago con precipitaciones de mayor relevancia”.

    Por su parte, Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, dio una fecha tentativa: la lluvia podría volver a Santiago entre el martes 28 y el jueves 30 de abril. La catalogó como “una lluvia más importante”, en comparación a las que recibió marzo y abril.

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