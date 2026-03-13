NOAA adelanta el posible retorno del fenómeno El Niño que sería “históricamente intenso”

En un reciente reporte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó que el fenómeno El Niño tiene altas posibilidades de desarrollarse durante este 2026, pero antes de lo que se creía .

Hace pocas semanas, el mundo científico informó que a finales de este año podría llegar un El Niño de gran intensidad. Según los datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), podría ser uno de los más fuertes en la historia.

Y es que los patrones que anteceden su desarrollo son similares a otras visitas de El Niño que fueron particularmente intensas.

Aunque se hablaba de que el fenómeno podría desarrollarse a finales de 2026, el nuevo reporte de la NOAA anticipó que podría llegar antes de lo previsto.

Qué es el fenómeno El Niño

El Niño es un fenómeno climatológico natural, es decir, que no es provocado por el humano, que ocurre en el océano Pacífico: la temperatura del agua aumenta más de 2 grados Celsius por encima del promedio, lo que puede provocar cambios en el clima del resto del mundo.

A su vez, es parte de un fenómeno más grande, conocido como Oscilación del Sur El Niño (ENSO), que también tiene una fase opuesta llamada La Niña, donde sucede todo lo contrario, pues la temperatura del agua de la región tropical se vuelve más fría de lo normal y también tiene efectos significativos.

En la fase El Niño, el calentamiento del agua puede provocar cambios en los patrones del viento y en la circulación de la atmósfera, por lo que es posible que el tiempo en distintas partes del mundo se vea afectado y cause graves sequías e inundaciones.

En Chile, El Niño suele traer más lluvia, pero también altas temperaturas extremas.

Cuándo llega el fenómeno El Niño, según la NOAA

De acuerdo al último reporte de la NOAA, publicado el 12 de marzo, actualmente estamos en la fase La Niña, pero en transición a una etapa neutral entre mayo y julio de 2026 (55%).

Y hay un 62% de probabilidad de que surja El Niño entre junio y agosto de 2026 , y que persista al menos hasta finales de 2026, según la agencia científica.

Esto quiere decir que El Niño podría adelantarse hasta medio año antes de lo previsto anteriormente.