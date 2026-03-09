SUSCRÍBETE
    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    El fenómeno El Niño podría regresar en 2026 y convertirse en uno de los más intensos registrados. Estos son los efectos que podría provocar a nivel global.

    Este 2026, está pronosticada la posible llegada del fenómeno El Niño. Y esta vez, podría ser uno de los más fuertes en la historia, según anticipó el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF).

    Este fenómeno climático ocurre en el océano Pacífico de forma natural, y se caracteriza por el aumento de la temperatura del agua. Esta alza provoca una respuesta atmosférica en todo el mundo: puede propiciar que se desarrollen desastres naturales con mayor facilidad, como sequías, calor extremo e inundaciones importantes.

    Como los datos muestran que esta vez la visita de El Niño podría ser particularmente fuerte, prevalece una preocupación general, porque su intensidad está asociada a eventos meteorológicos más extremos.

    Esto es todo lo que se sabe sobre la posible llegada de El Niño y cómo afectará al planeta.

    Qué es el fenómeno El Niño

    El Niño es un fenómeno climatológico natural, es decir, que no es provocado por el humano, que ocurre en el océano Pacífico: la temperatura del agua aumenta más de 2 grados Celsius por encima del promedio, lo que puede provocar cambios en el clima del resto del mundo.

    A su vez, es parte de un fenómeno más grande, conocido como Oscilación del Sur El Niño (ENSO), que también tiene una fase opuesta llamada La Niña, donde sucede todo lo contrario, pues la temperatura del agua de la región tropical se vuelve más fría de lo normal y también tiene efectos significativos.

    En la fase El Niño, el calentamiento del agua puede provocar cambios en los patrones del viento y en la circulación de la atmósfera, por lo que es posible que el tiempo en distintas partes del mundo se vea afectado y cause graves sequías e inundaciones.

    Qué efectos podría tener El Niño en el clima

    La evidencia científica muestra que el alza en la temperatura del océano Pacífico puede afectar los patrones climáticos en distintas partes del mundo, en especial cuando se trata de un evento más intenso.

    En general, los efectos en la atmósfera cuando El Niño está presente pueden ser:

    • Aumento en la frecuencia y desarrollo de olas de calor.
    • Récords de temperatura global intensa (altas temperaturas extremas).
    • Inundaciones.
    • Concentración de sequías.
    • Mayor presencia de huracanes, tifones y tormentas tropicales.
    • Disminución del hielo marino.

    Según explicó el meteorólogo Ben Noll en un artículo del Washington Post, “existe una creciente posibilidad de que el fenómeno El Niño de este año, especialmente si es fuerte, impulse las temperaturas globales a niveles récord, particularmente en 2027”.

    Siguiendo los efectos que El Niño provocó en Sudamérica anteriormente, es probable que, si se logra desarrollar nuevamente, Chile y sus países vecinos sufran de calor y humedad extremos.

    ¿Cuándo llegará el fenómeno El Niño durante este 2026?

    Los datos de la ECMWF son importantes, no obstante, todavía es muy pronto para saber si es que El Niño llegará a desarrollarse completamente y, también, si es que tendrá la intensidad que se ha pronosticado hasta ahora.

    La NOAA afirma que existen posibilidades, pero todavía no ha confirmado ni publicado una nueva actualización.

    No obstante, las tendencias de fenómenos pasados muestran que los patrones que se presentan ahora son similares a varios El Niño intensos. Es por esto que la comunidad científica estima que llegará a fin de año del 2026, de forma intensa.

