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    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    Impreso en plena Guerra Civil Española con papel artesanal fabricado por soldados, un ejemplar único de España en el corazón sale de su custodia técnica en el Archivo Central Andrés Bello para un recorrido exclusivo. Acá te contamos los detalles.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La guerra civil española, iniciada en julio de 1936, hace casi 90 años, caló hondo en Pablo Neruda. Como cónsul de Chile, había residido dos años en la Madre Patria, entre 1934 y 1936, ahí, había generado lazos con intelectuales, artistas, escritores, que poco después adhirieron al Bando republicano. Incluso, mientras fue cónsul en Buenos Aires, había entablado amistad con el poeta Federico García Lorca.

    Por eso, es que al recibir las noticias de lo ocurrido, Neruda tomó papel y lápiz y le dio vida a un canto urgente, una necesidad desde los huesos. Le llamó España en el corazón, un poema con tintes épicos donde denunciaba todo lo que estaba pasando.

    En su primera edición española, fue publicada en 1938 por las Ediciones Literarias del Comisariado del Ejército del Este en Barcelona, específicamente en los talleres abandonados de la Abadía de Montserrat.

    A la derecha, Federico García Lorca y a su izquierda, Pablo Neruda.

    Al volver a Chile, años después, esta obra llegó al Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, tras la donación que hizo el propio Pablo Neruda en 1954 de su biblioteca privada. Se trata del volumen n.º 41 del primer tiraje, que fue de apenas 500 ejemplares. Como parte de las actividades del Mes del Libro, la Casa de Bello exhibirá al público este patrimonial ejemplar, que dada su condición y antigüedad, se mantiene resguardado en condiciones especiales. Así lo relata a Culto Loreto Millar, coordinadora del Área de Conservación y Patrimonio del Archivo.

    “Dado el alto valor patrimonial que tiene este libro, es que este material está guardado en una caja especial con materiales libres de ácido, es una caja que está a medida de este libro. Se guarda en un depósito especial, bajo estrictas condiciones de seguridad y también bajo estrictas condiciones de humedad y de temperatura, la cual va fluctuando entre 18 y 22 grados y la humedad relativa entre 40% y 55% que nosotros controlamos mediante algunos aparatos de control ambiental como deshumidificadores, enfriadores, también usamos el data logger. Todos los días, cada quince minutos se está tomando registro de las fluctuaciones ambientales”.

    “Gracias a eso es que tenemos un plan de contingencia, vamos regulando precisamente para que este libro siempre esté en un espacio ambiental que sea amable, que no tenga fluctuaciones demasiado agresivas”, añade Millar.

    Una particularidad de este volumen, es que el papel fue hecho de manera artesanal. Es lo que comenta Volodia Teitelboim en su célebre biografía del poeta, Neruda (Sudamericana, 1996). “El poeta Manuel Altolaguirre contó en una carta de 1941 cómo se hizo el libro en 1938, no lejos del estruendo de la artillería. ‘Fue impreso en el Monasterio de Montserrat, donde los frailes tenían uno de los mejores talleres de Cataluña...Nos enteramos que cerca del Frente, en Orpi, había una fábrica de papel abandonada y decidimos ponerla a funcionar... El día en que se fabricó el papel del libro de Pablo, fueron soldados los que trabajaron en el molino. No sólo se utilizaron las materias primas que facilitó el Comisariado (papel y trapos), sino que los soldados echaron en la pasta ropas y vendajes, trofeos de guerra, una bandera enemiga y la camisa de un prisionero moro. El libro [...] fue compuesto por los soldados tipógrafos e impreso también por soldados’”.

    “Históricamente es factible que este libro esté hecho así”, dice Loreto Millar. “Los europeos, precisamente ante la falta de ciertas materias primas, específicamente en España y también en Italia, empezaron a ocupar los trapos, las prendas de ropa, que eran de muy buena calidad porque en ese entonces las ropas eran de lino, eran de algodón. Las iban moliendo, golpeando, esa tela se iba desintegrando, la iban mezclando con el agua, le iban echando aglutinantes y eso también formaba una película de papel. Es uno de los tantos procesos artesanales de elaboración del papel, que tiene mucha relación también en la historia de la humanidad y del papel, con esta constante necesidad de cada vez tener más papel, porque cada vez se necesita más, sobre todo como como material escritorio y para leer”.

    Sin embargo, las tapas del volumen no son las originales, sino que son una restauración posterior realizada en cuero, con decoraciones doradas y papel marmoleado. “Acá en el archivo nosotros tenemos hasta el día de hoy un taller de encuadernación que todavía sigue replicando y practicando el oficio de la encuadernación con las mismas técnicas antiguas y de lujo que en ese entonces uno podría encontrar en encuadernaciones -dice Millar-. En ese sentido, la encuadernación que hoy en día tiene España en el corazón nosotros consideramos de que probablemente no sea la encuadernación original, corresponde a alguna que se hizo acá en el Archivo Central Andrés Bello en la época en la que estaba funcionando más activamente el taller de encuadernación".

    El Archivo Central Andrés Bello realizará un recorrido mediado por sus salones patrimoniales, donde se exhibirá este y otros libros de alto valor histórico, el próximo jueves 30 de abril, a las 16:00 horas, con cupos limitados, para inscribirse hay que hacerlo aquí.

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