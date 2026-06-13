Sernac emite alerta de seguridad por estufas Mademsa tras detectarse falla que podría provocar incendios

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para cuatro modelos de estufas a gas de la marca Mademsa, comercializadas entre abril y junio de este año, debido a una falla en el regulador de presión que podría derivar en incendios.

La medida afecta a 9.289 unidades que ya fueron adquiridas por consumidores y corresponde a los siguientes modelos:

Estufa 15 kg GLP Onix HG15B : serie 9000815213

Estufa 5 kg GLP HG05B : serie 900081524

Estufa 15 kg GLP Bronze HG15G : serie 9000815222

Estufa 15 kg híbrida GLP HH15B: serie 9000815234

Según informó el organismo, el desperfecto ya ha generado tres incidentes en el país. Uno de ellos terminó en un incendio, otro produjo fuego sin mayores consecuencias y un tercero derivó en el desprendimiento de la pieza defectuosa, sin que se registraran llamas.

Ante esta situación, el Sernac recomendó suspender de inmediato el uso de los productos afectados y contactar a la empresa para gestionar su devolución. Como compensación, Mademsa entregará un certificado de cambio una vez recibido el artefacto.

“La empresa ha establecido que el tiempo aproximado de devolución del dinero para consumidores que hayan comprado el producto directamente en Mademsa es de dos días hábiles. Para quienes lo adquirieron a través de distribuidores, el plazo dependerá de las políticas de devolución de cada comercio”, indicó el organismo.

Falla en el regulador

De acuerdo con la información proporcionada por el fabricante, el problema se encuentra en el regulador utilizado para conectar la estufa a un cilindro de gas licuado.

“Ésta afectaría al mecanismo interno de sujeción, específicamente al retenedor de trabado cuya función es asegurar el acoplamiento entre el vástago y el cuerpo del regulador”, explicó el Sernac.

Regulador con desperfecto.

La investigación determinó que, en ciertos casos, dicho componente puede presentar una desalineación respecto de su posición original, impidiendo que cumpla adecuadamente su función de anclaje y resistencia mecánica. Esto debilitaría el mecanismo de cierre del regulador y reduciría su capacidad para soportar la presión del gas durante el uso normal del producto.

Según advirtió el organismo, el principal riesgo se genera al manipular el mando del regulador, ya que podría producirse el desprendimiento repentino del vástago. Si la estufa se encuentra conectada al gas y encendida, la liberación de combustible podría entrar en contacto con una fuente de ignición activa, como la llama piloto, generando una deflagración o un incendio.