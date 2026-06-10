Genesis y la conquista del pop de los 80 con Invisible Touch: entre MTV, improvisaciones y estadios

Era un hito absoluto que Genesis vendiera dos fechas en el Giants Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Corría mayo de 1987 y el grupo, un nombre inicialmente asociado el progresivo, cosechaba el reconocimiento por su trabajo de mejor alcance masivo, el buen Invisible Touch.

Lanzado un 9 de junio de 1986, fue el disco más exitoso de la carrera del grupo. La canción que le da título, y abre el álbum, le dio su primer -y único- número 1 en el Billboard Hot 100. Además, logró posicionar temas como Throwing It All Away, Land of Confusion, Tonight, Tonight, Tonight e In Too Deep.

En ese verano boreal de la medianía de los ochenta, Genesis disfrutó de la atención de nuevos seguidores, mientras lograba retener varios de sus admiradores que les seguían desde sus días como una banda progresiva. “Es, con diferencia, el álbum más melódico de un grupo cuyas inspiraciones originales —bandas de art-rock como King Crimson y Yes— eran conocidas por sus largas e intrincadas composiciones", remarcó una nota del New York Times del 27 de mayo de 1987, que daba cuenta del fenómeno de la banda.

Genesis en 1986

Para ese momento, Genesis estaba reducido a un trío integrado por Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. No claudicaron en su empeño por hacer música juntos, pese a que Collins ya brillaba por sí mismo con sus trabajos en solitario, de hecho, en 1985, antes de Invisible Touch, había lanzado el buen No Jacket Required.

De alguna forma, Invisible Touch llegaba a consolidar el giro más accesible que el grupo había comenzado a trabajar desde comienzos de la década, con Abacab como un momento pivotal. De los teclados épicos y grandiosos de los 70, pasaron a las cajas de ritmos, sintetizadores y canciones de estribillos más pegadizos.

La canción que da nombre al disco fue escrita por Collins, y se pone en la piel de un hablante que reconoce el poder de una mujer sobre él. Un toque invisible. “Ella tiene una habilidad innata/Para llevarse todo lo que ve/Y ahora parece que estoy cayendo, cayendo por ella”, canta.

Según consta Songfacts, la frase principal del tema salió de una improvisación de Mike Rutherford mientras trabajaba en Domino, un tema dividido en dos partes incluido en el álbum. Ahí se disparó la imaginación de Collins. “En cuanto empezó a tocarlo, empecé a cantar: ‘Ella parece tener un toque invisible [She seems to have an invisible touch]’. En ese momento supimos que era un gran estribillo, y entonces simplemente compusimos una canción a partir de él”, contó años después.

Genesis en 1986

El baterista reconoció que una influencia para la canción fue The Glamorous Life, escrita por Prince y popularizada por Sheila E. en 1984. Esa canción trata sobre una mujer que se aprovecha de los hombres a pesar de (o gracias a) su vanidad. Por supuesto la canción arranca con el clásico fill de batería, marca de la casa (también suena en otros temas del disco, como In Too Deep).

Con su habitual franqueza, el tecladista Tony Banks declaró que no la consideraba una canción pop tradicional. “Para nosotros es una canción de rock bastante directa. Creo que funciona muy bien porque es concisa. Nunca pienso que me va a gustar, pero cuando la escucho, me gusta. Intelectualmente no estoy muy seguro, pero funciona”.

Una clave del éxito de Invisible Touch, fue su videoclip dirigido por Jim Yukich (en uno de sus varios trabajos para Genesis). Con Collins cantando con una baqueta a modo de micrófono, se trata de una parodia a como se hacían los videoclips por entonces, probablemente a tono con el espíritu del grupo de no tomarse nada muy en serio. Como tuvo alta rotación en MTV, definitivamente empujó el alcance del tema y por extensión, del disco. La secuencia final del clip, con Banks, Rutherford y Collins cantando el estribillo haciendo vocecitas, lo resume todo.

Consultado por el NYT, Phil Collins, detalló la mecánica de trabajo que dio forma al material del disco Invisible Touch. “Al igual que todos nuestros álbumes [el disco] se hizo con relativa rapidez. Se completó en tres meses de trabajo duro e intenso”.

Nadie llegaba con canciones listas. Básicamente, lo que hacían era juntarse en el estudio a improvisar. Todo lo que hacían se registraba en cinta. “Cada uno tiene su propia caja de ritmos, y a menudo lo que evoluciona se basa en patrones de cajas de ritmos que crean un estado de ánimo del cual surge una canción. Durante este proceso, canto acompañando los ritmos”, siguió el baterista y cantante. Luego se sentaban a escuchar y así ensamblaban los temas.

Luego, una vez con la música avanzando, pasaban a trabajar en las letras. Ahí en general intervenían todos los integrantes. “Las letras de Invisible Touch, Tonight, Tonight, Tonight e In Too Deep fueron mías, mientras que Mike Rutherford escribió Land of Confusion y Throwing It All Away“, añadió Collins en la mentada charla.

La nota agregaba que ”en algún momento después de Navidad, el Sr. Collins comenzará a trabajar en la continuación de su álbum de cinco millones de copias vendidas, No Jacket Required“. Aquel disco terminó siendo el exitoso ...But Seriously, lanzado en 1989 y que incluye hits como Another Day in Paradise.

Como sea, en aquel momento Genesis estuvo en estado de gracia. Su material logró un equilibrio entre rendimiento comercial y lenguaje musical muy desarrollado. Aunque a Tony Banks no le acabara de convencer. "Invisible Touch quizás no sea el trabajo del que me sienta más satisfecho, pero es el disco con el que la gente recordará a Genesis en el futuro".

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