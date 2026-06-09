La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

Poco más de una semana lleva en la cartelera chilena Amarga Navidad, la nueva película del cineasta español Pedro Almodóvar. Protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, se trata de un interesante ejercicio. En el 2026, asistimos a cómo Raúl (Sbaraglia), un cineasta en el otoño de su carrera, se enfrenta a un crisis creativa escribiendo el guión de un nuevo filme basado en su propia vida. Se trata de un trasunto del mismo Almodóvar, y en paralelo observamos justamente la película que va creando, ambientada en 2004, con la cineasta de culto Elsa (Lennie) quien intenta salir de sus migrañas y reponerse de la muerte de su madre escribiendo un guión sobre lo que le ocurre.

Es un interesante juego de espejos que en general ha sido bien recibido por la crítica. Al teléfono con Culto, opina el crítico René Naranjo. “Es una película que tiene varios puntos a favor. Primero, tiene una estructura de guion innovadora, porque se salta la regla habitual y tú no sabes muy bien hacia dónde va la película ni cuáles van a ser los personajes principales. De hecho, los va cambiando, van apareciendo otros. La película es interesante en la manera en que está estructurada como guion, es bien atractiva. Esto desemboca en un tercer acto donde están de protagonistas Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, que es lo mejor de la película, junto con la secuencia en la isla de Lanzarote que ocurre como a mediados del relato".

Los actores Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia en una escena de Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar.

Más lapidario es el crítico Héctor Soto, quien escribió para Culto el pasado domingo 7 de junio: “¿Quién le habrá dicho a Pedro Almodóvar que él, de por sí, puede ser un personaje tan interesante como para erigirse en el punto alfa y omega de todo su cine? ¿Tan contento está en sus propios zapatos que en sus últimas películas (y también en varias de las anteriores, aunque de modo más contenido) no paran de hablar de él? Más allá de estas preguntas, queda otra, también crucial: ¿Quién le va a decir que está en un error, que era broma y que por cuestiones de pudor o de control del narcisismo el cine no va por ahí? Es entre lamentable y patética la forma en que Almodóvar viene en caída libre en Dolor y gloria, enMadres paralelas, enLa habitación del ladoy, ahora, en Amarga Navidad".

Luego remata: “Antes, sus películas hablaban sobre el mundo y entregaban opiniones contundentes sobre la vida. Ahora, luego de haberle crecido el ego y de encapsularse en sí mismo, el mundo de Almodóvar cabe en una caja de fósforos. Aparte de aburrido, muy deprimente”.

Por su lado, la editora de Cultura de Radio Duna, la periodista especializada en cine Paula Frederick comenta: “En Amarga Navidad, Pedro Almodóvar vuelve a transitar territorios familiares: el cine como materia narrativa, la búsqueda desesperada de inspiración, el duelo y la difusa frontera entre ficción y realidad. Otra vez, como ya es tónica de su cine de los últimos años, Almodóvar se mira a sí mismo muy de cerca. Tanto, que parece un eco de la fantástica Dolor y gloria, pero con menos potencia y profundidad. Con sus últimas películas, Madres paralelas o La habitación de al lado, confirma una filmografía cada vez más preocupada por la idea de final: el final de la vida, del deseo, del lenguaje y del propio acto de crear".

“Aunque conserva la elegancia visual y la sensibilidad emocional que lo distingue, además de la impecable dirección de actrices (en especial Bárbara Lennie), a ratos la película parece demasiado consciente de sí misma, atrapada en un ejercicio de contemplación que limita su vitalidad. Paradójicamente, mientras reflexiona sobre la búsqueda desesperada de inspiración, da la impresión de que el propio director lucha por encontrarla y quiere dejarlo en evidencia. Este afán nos deja una obra sincera, a ratos conmovedora, (en especial cuando aparece la música de Chavela Vargas), pero irregular, que se percibe cómoda y entrapada en su propia dimensión, sin ese arrebato que lo caracteriza”.

“La nueva película del realizador de Todo Sobre Mi Madre examina los límites a los que puede llegar un artista al usar las vidas de sus conocidos para crear sus propias obras”, dice Rodrigo González, crítico de cine de Culto. “En un pasaje de Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, uno de los personajes dice que cuando un gran artista ya dejó una marca indeleble en su generación, es tiempo de darse algunas pequeñas vacaciones, mirar como el tiempo pasa, no buscar nuevas obras maestras y, alguna vez, disfrutar de la vida".

“Parecen ser las palabras que en la vida real un artista autoexigente y canónico como Almodóvar puede haber recibido de algún colaborador con buenas intenciones”, y remata: “Amarga Navidad tal vez no sea de las mejores obras de su creador, pero sí una dónde sus carencias y debilidades quedan expuestas para ser carne del chisme, el paper, la tesis o el chiste de cualquier mortal. Es bastante generoso de su parte”.

Por su parte, René Naranjo profundiza en este autorretrato almodovariano. “Leonardo Sbaraglia creo que está súper bien como el alter ego de Almodóvar, como este guionista que está ahí enfrentado a sus propias dudas y a los propios conflictos, no solo sobre la película, sino sobre su propia vida, digamos. Me pareció súper bien eso. Y Aitana Sánchez-Gijón, su personaje está muy bien; hay una relación entre ellos que se ve potente y es atractiva de mirar, de desarrollar. Sin embargo, me parece que la apuesta por la autorreflexión de Almodóvar sobre su propio trabajo llega a un fin. No me extraña nada que después de estrenar la película en Cannes haya dicho ‘me harté de mí mismo’”.

“De todas maneras, la segunda parte de la película es muchísimo mejor que la primera y se disfruta mucho. La parte de Elsa no me interesó mucho, no me pareció particularmente atrapante ni nada de eso. Me pareció que estaba incluso forzada, digamos. Pero el tercer acto es buenísimo. Al final, en ese enfrentamiento entre Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, la película agarra todo su sentido y está muy, muy bien”.

La primera novela

Pero Pedro Almodóvar Caballero no solo ha hecho noticia con su nuevo filme. Se acaba de anunciar que a fines de este 2026 -en España- volverá oficialmente a la literatura con la publicación de su primera novela, se llama El hombre que solo escribía en los aviones y la publica la casa Reservoir Books.

De acuerdo a lo informado por los medios internacionales, la historia trata a Flavio Guijarro, un hombre que ha pasado media vida reinventándose. Ha probado decenas de aficiones, pero pocas han llegado a convertirse en profesión. La actuación es la que ha cultivado con más o menos fortuna. Sin embargo, durante un viaje de promoción a 10.000 metros de altura, descubre de forma tardía su verdadera vocación: la escritura (¿nuevamente la autoficción?).

A partir de ese momento, Flavio se enfrentará a sus bloqueos creativos mientras persigue un sueño que, paradójicamente, se le escapa cada vez que intenta ponerle punto final. La novela promete adentrarse en “una selva de experiencias y lecturas, de tramas inventadas y de ideas prestadas”, dando lugar a una obra “sorprendente, libresca y muy apasionada”, según describe Reservoir Books. La portada del libro es obra del diseñador Javier Jaén.

Spanish film director Pedro Almodovar poses on the red carpet upon arrival at the 36th Goya awards ceremony at the Palau de les Arts in Valencia, on February 12, 2022. (Photo by LLUIS GENE / AFP) LLUIS GENE

Almodóvar ya había debutado oficialmente como escritor en 2023 con el libro de cuentos El último sueño, también publicado por la misma casa editora. En sus páginas da vida a 10 cuentos y 2 ensayos y se revela como un formidable escritor, que conoce bien el formato corto, aunque también se da el tiempo para mezclar ciertos géneros. Por cierto, hay referencias a su trabajo en el cine.

Consultados por Culto, desde las oficinas del Grupo Penguin Random House Chile (a quien pertenece Reservoir Books) señalaron que por ahora no hay fecha de arribo de esta novela para Chile.