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    El absurdo, el cine y los guiones devorados: el imborrable camino actoral de Julio Jung

    Tras su fallecimiento a los 84 años, repasamos los hitos de una carrera de más de seis décadas que abarcó desde el aplaudido filme Coronación hasta su inolvidable e irreverente dupla con Andrés Rillón en Mediomundo.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    JULIO JUNG - ACTOR - POSANDO - SERIO - 12.08.2011. JULIO JUNG, ACTOR - SANTIAGO - REGION METROPOLITANA - CHILE ARCHIVO CEDOC-COPESA JUAN CARLOS CACERES M.

    Silvio Caiozzi estaba preocupado. Poco antes de comenzar el rodaje de Coronación (2000), la cinta que adaptaba la espléndida novela de José Donoso, el director notó que su actor protagónico, Julio Jung, estaba particularmente nervioso. ¿El problema? Caiozzi sabía que Jung tenía una costumbre muy poco ortodoxa para quitarse los nervios.

    “Estábamos muy preocupados por Julio en el rodaje, porque lo habíamos visto muchas veces con un hábito que, cuando estaba nervioso y necesitaba sacarse los nervios, agarraba cualquier papel, incluso el guion, le sacaba un pedazo y se lo comía“, comentó Caiozzi durante un homenaje a Jung en la Cineteca Nacional. ”Se escondía para comer”.

    Hubiese sido un pulcro estudio de TV, probablemente a Caiozzi no le hubiera preocupado tanto, pero este no era el caso. “Teníamos que filmar una escena en un lugar bastante asqueroso, una casa antigua, vieja, con todo polvoriento y miles de libros viejos, polvorientos, asquerosos. En esa ocasión estábamos muy asustados, porque estaba lleno de papeles sucios.Entonces, ¡Julio se iba a enfermar!“.

    Julio Jung, como Andrés Ábalos, en Coronación (2000).

    Pero Jung sorprendió a Caiozzi, y llegado el momento dejó los nervios, y sin más, se metió en la piel de cincuentón abúlico Andrés Ábalos. "“Dije va a estar volado y no va a ser capaz. Lo maravilloso, es que Julio entró en un segundo en el personaje y hace una cosa espectacular“.

    Anécdotas como esta son parte de las que por una larga trayectoria de 65 años como actor fue dejando Julio Jung en su camino, fallecido este pasado sábado 6 de junio a los 84 años. Coronación, sin duda, fue uno de los hitos de su carrera, la que se basó fundamentalmente en el cine, el teatro y en la TV.

    Su primera película fue Viaje a Santiago (1960), luego Voto más fusil (1970), de Helvio Soto, y tuvo una destacada participación en el programa humorístico La Manivela. Tras el golpe de 1973, partió al exilio a Venezuela junto a su entonces esposa María Elena Duvauchelle.

    Tras cinco años, retornó brevemente a Chile en 1978 para participar en el programa humorístico Muchísimo, realizado por Jorge Celedón en Canal 13. No sería su única participación en un espacio de esta naturaleza. Ya de vuelta definitiva en 1984, fundó una compañía de teatro junto a Duvauchelle. Antes, en la década de los 60, fue parte de la célebre compañía Teatro ICTUS.

    LA MANIVELA, JULIO JUNG, NISSIM SHARIM, ACTORES. 24.03.1972. / FONDO HISTORICO - CDI COPESA CDI - COPESA

    En esos primeros años, Jung trabajó junto al reconocido dramaturgo Jorge Díaz. “Fue para Réquiem para un girasol, la primera obra grande de Jorge -contó Jung en entrevista con LUN en 2007-. La estrenamos en el Petit Rex y yo hacía de vendedor de feria. Estaba Roberto Parada, la Carla Cristi..., en fin. Ya no me acuerdo quién me hizo el comentario. Quizás era un hocicón, que en el teatro hay muchos, pero yo estaba de acuerdo con él. Siempre estuve de acuerdo en que yo era el peor actor sobre el escenario".

    En esa charla, Jung compartió un particular juicio sobre su desempeño actoral. En rigor, fue el mismo Jorge Díaz quien señaló que Jung no era un buen actor. “Según yo, es cierto. Según Jaime Celedón, no. Y el mismo Jorge ha dicho que nunca lo dijo. Pero a mí me consta. No tengo para qué haberlo inventado, nunca tan gil”.

    JULIO JUNG - ACTOR - ENTREVISTA - POSANDO - BARCELONA - ESPAA (null)

    En los 80, estando en Canal 13 actuó en teleseries como Matrimonio de papel (1984) o Semidios (1988), pero lejos lo más recordado fue su dupla con Andrés Rillón, en el programa humorístico Mediomundo, el espacio vio nacer a personajes como La Vicky y La Gaby o Los fisicoculturistas, pero entre Jung y Rillón hacían personajes como los insoportables funcionarios de Correo que hacían sufrir a cualquiera que fuera a entregar una carta, los insolentes rotiseros que trataban pésimo a su clientela, los encargados del cañonazo de las 12, que llegaban tarde a dispararlo, los intelectuales que podían divagar horas sobre un poema acerca de una fruta en un árbol, o los presidentes de ficticios países latinoamericanos que divagaban sin decir nada relevante, un poco riéndose de lo sacramental del cargo.

    Años después, en 2006 con Wikén, Jung recordó el éxito del programa. ″Aportaba con algo nuevo. Era la frescura del humor situacional. Hoy está súper de moda el sitcom, que es una comedia de situaciones. Y nosotros, ya en ese entonces, hacíamos comedia de situaciones. Eran sketches basados en situaciones cómicas de personas normales. Por ejemplo, los dos presidentes con sus edecanes, eran caballeros muy respetables, pero jugaban Metrópolis".

    Nosotros no contábamos chistes. Ése era un humor mucho más radial. Lo que nosotros hacíamos provocaba risa porque resultaba absurdo ver a estos personajes comunes y corrientes en situaciones irresistibles. No era humor intelectual aunque se podía confundir con eso porque todo lo hacíamos bien serio. Era un humor absolutamente infantil. Hacíamos lo que cabros chicos harían. Era un humor juvenil y blanco”.

    En sus últimos años, Jung retomó las teleseries, como Montecristo (2006), de Mega; Valió la pena (2014), de Canal 13; y Un diablo con ángel, de TVN (2016). Además, incursionó en la arena política, siendo electo en 1996 y 2016 para ser concejal de Providencia como independiente en cupo del Partido Socialista (PS). Durante la administración del expresidente Ricardo Lagos, fue nombrado agregado cultural en Barcelona, entre 2000 al 2005.

    Desde el año 2023, a causa de una demencia senil, fue internado en el hogar de ancianos Buonavita Chicureo. “Esto se le gatilló a mi padre desde la pandemia. Coincidió con su cumpleaños número 80. Ese año no pudimos entrar a saludarlo con mi hija y terminamos desde la calle viendo cómo él se asomaba al balcón”, relató el hijo de Jung, el también actor Julio Jung Duvauchelle al The Clinic.

    SANTIAGO - CHILE - JULIO JUNG - ANDRES RILLON - ACTOR - ACTORES - CONVERSANDO - POSANDO - TEATRO - TELEVISION

    Sobre su carrera opina el crítico de cine de Culto, Rodrigo González. “Era curioso observar el rostro más reposado y al mismo tiempo serio de un actor que a fines de esa misma década le dio toda la rienda suelta a sus dotes de comediante en los espacios de Canal 13 conocidos como De Chincol a Jote y Mediomundo. Hacía grandes dúos con Andrés Rillón, que era políticamente su opuesto, y también con Gloria Munchmeyer”.

    “Tenía una prestancia, histrionismo y voz inconfundibles, que funcionaban muy bien en el teatro, pero que eran precisamente el tipo de características que había que apaciguar en el cine, pues en la pantalla la exageración mata. Y Jung tenía la capacidad de ser más medido, minimalista y sutil en el cine, a pesar de su natural personalidad extrovertida. Lo demostró muy bien en los filmes de Silvio Caiozzi. Fue una suerte de alter ego de él, desde Coromación (2000), en el rol del reprimido Andrés, hasta …Y de Pronto el Amanecer (2017), en que era uno de los dos amigos junto a Sergio Hernández".

    El último adiós a Julio Jung se inició a las 9:30 de este lunes 8 de junio en el Teatro Oriente, en Providencia y a las 10:30 saldrá el cortejo rumbo al Cementerio General. Para las 13.00 está programado el responso final y la despedida de Jung en la capilla del cinerario del recinto.

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