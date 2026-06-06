Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años

El reconocido actor de teatro, cine y televisión, Julio Jung, falleció a los 84 años de edad durante este sábado 6 de junio.

El premio nacional de Humor 2025 llevó a cabo una destacada trayectoria actoral, además de su participación como locutor, comediante y animador, con su característica voz profunda. Desarrolló su carrera artística en Chile y Venezuela, donde ejerció como actor y docente tras su exilio desde 1973 hasta su regreso 11 años más tarde a su nación.

Dentro de su participación cinematográfica destacan las películas “Coronación”, “Cachimba” y su rol protagónico en “Amnesia”, que lo llevaron a convertirse en uno de los actores chilenos más premiados en el extranjero.

Durante el 2025, su homónimo hijo dio a conocer que Jung padecía de un deterioro cognitivo vinculado a su envejecimiento, y que vivía en un hogar de reposo.