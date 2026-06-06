SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años

    Su fallecimiento fue confirmado a La Tercera desde su círculo familiar.

    Por 
    Sofía Álvarez

    El reconocido actor de teatro, cine y televisión, Julio Jung, falleció a los 84 años de edad durante este sábado 6 de junio.

    El premio nacional de Humor 2025 llevó a cabo una destacada trayectoria actoral, además de su participación como locutor, comediante y animador, con su característica voz profunda. Desarrolló su carrera artística en Chile y Venezuela, donde ejerció como actor y docente tras su exilio desde 1973 hasta su regreso 11 años más tarde a su nación.

    Dentro de su participación cinematográfica destacan las películas “Coronación”, “Cachimba” y su rol protagónico en “Amnesia”, que lo llevaron a convertirse en uno de los actores chilenos más premiados en el extranjero.

    Durante el 2025, su homónimo hijo dio a conocer que Jung padecía de un deterioro cognitivo vinculado a su envejecimiento, y que vivía en un hogar de reposo.

    Su fallecimiento fue confirmado a La Tercera durante este sábado desde su círculo familiar. Al mismo tiempo, se informó que dentro del sábado se darán detalles respecto a su funeral.

    Más sobre:Julio JungActorFallecimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partido Cristiano de Chile realiza lanzamiento oficial tras reunir firmas para su inscripción ante el Servel

    Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D

    Tras cobro de la TGR: FA cuestiona embargos a deudores del CAE y pide apurar proyecto para “humanizar” los cobros

    Menor de edad muere tras volcamiento de vehículo en Panquehue

    Registro Civil bloquea documentos entregados por error a migrantes entre 2024 y 2025

    Díaz-Canel acusa a EE.UU. de reforzar el bloqueo tras nuevas sanciones contra Cuba

    Lo más leído

    1.
    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    2.
    Violista Alejandra Tapia y su álbum con Jorge González: “No buscábamos que sonara bonito”

    Violista Alejandra Tapia y su álbum con Jorge González: “No buscábamos que sonara bonito”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Partido Cristiano de Chile realiza lanzamiento oficial tras reunir firmas para su inscripción ante el Servel
    Chile

    Partido Cristiano de Chile realiza lanzamiento oficial tras reunir firmas para su inscripción ante el Servel

    Tras cobro de la TGR: FA cuestiona embargos a deudores del CAE y pide apurar proyecto para “humanizar” los cobros

    Menor de edad muere tras volcamiento de vehículo en Panquehue

    La FEN comienza a definir el nuevo decano: Contreras, Landerretche y Micco se pelean los votos ponderados de 111 académicos
    Negocios

    La FEN comienza a definir el nuevo decano: Contreras, Landerretche y Micco se pelean los votos ponderados de 111 académicos

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Operación Tokio: bancos reportaron a la UAF hace dos años movimientos sospechosos de algunos de los detenidos del Tren de Aragua

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria
    Tendencias

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Revisa la pelea que les valió la expulsión a Rafael Leao e Iván Román en el duelo entre Portugal y la Roja
    El Deportivo

    Revisa la pelea que les valió la expulsión a Rafael Leao e Iván Román en el duelo entre Portugal y la Roja

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova visita a Portugal de Cristiano Ronaldo en un amistoso

    La reacción no es suficiente para Joaquín Niemann: continúa lejos de los líderes en el LIV Golf de Andalucía

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años
    Cultura y entretención

    Muere reconocido actor Julio Jung a los 84 años

    Reseña de libros: de Andrea Elliott a Delia Domínguez

    Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”

    Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D
    Mundo

    Jefe del Pentágono insta a Europa a actuar contra “invasión” migratoria durante acto por el Día D

    Díaz-Canel acusa a EE.UU. de reforzar el bloqueo tras nuevas sanciones contra Cuba

    Fuentes médicas en Gaza reportan ataque de Israel que dejó seis muertos y al menos 15 heridos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia