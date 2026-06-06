Reseña de libros: de Andrea Elliott a Delia Domínguez

Niña invisible, de Andrea Elliott (Catalonia)

Dasani canta: “Lo negro es bello, lo negor soy yo…”. Tiene 11 años, mirada luminosa y atenta y dientes blancos perfectos. Dasani vive con sus siete hermanos y sus padres, desempleados crónicos y con problemas con las drogas, en un albergue para gente sin casa en Brooklyn. Son “los parias del barrio” y viven hacinados en una habitación por las que corren las cucarachas y las ratas. Conocer su historia “es contar la historia de la ciudad de Nueva York y, más allá, del propio Estados Unidos”, escribe la periodista Andrea Elliott: una historia de desigualdades, racismo y segregación. Investigadora de The New York Times, Elliott conoció a Dasani y su familia en 2012 y publicó una serie de reportajes que son la base de este libro. La autora acompañó al clan durante ocho años y entrega un relato minucioso, detallado y profundo, con perspectiva histórica y social sobre sus vidas, desde la historia de sus antepasados hasta su lucha contra las drogas, la violencia, la falta de oportunidades y la ineficacia de los servicios sociales. Extrovertida, curiosa e inteligente, el camino de Dasani gira y toma un nuevo rumbo, mientras sus hermanos son separados de sus padres. Un libro impresionante, doloroso, conmovedor y notablemente escrito, ganador del Premio Pulitzer 2022.

Contracanto, de Delia Domínguez (UDP)

La poeta “descalza”, “la hija de los ríos”, la llamó Pablo Neruda. “Delia habla y respira en verso”, afirmó Isabel Allende. Nacida en Osorno, Delia Domínguez (1931-2022) se reconocía “nieta y bisnieta de campesinos”. Y su poesía está atravesada de imágenes del sur: pájaros, rebaños, gallinas, cultivadores de granos, pan amasado, lluvia y escarcha. Pero en sus versos no se respira ese aire nostálgico de la poesía lárica. Publicado en 1968, en este libro sorprende con una mirada contemporánea, atenta a su época, crítica del progreso, y con gran fuerza interior. Difícil no advertir la resonancia de esos versos: “Se hizo la tarde sin darnos cuenta/ cuando hablabas en voz baja de tus años de guerra,/ de Europa estrellada por los bombarderos enemigos, de una juventud gastada en refugios antiaéreos (…)/Y aquí era el verano/ sobre la orilla del Pacifico, Sudamérica:/ costa chilena, comienzos de 1968, y/ nosotros, enredados en nuestro diálogo/ de combate/ Después/ ni siquiera hablábamos en voz baja/ porque era injusto/ sentarnos en la paz del atardecer a mirar los rebaños tranquilos/ como si el mundo entero siguiera convertido/ en una estampa bucólica/ colgada a la cabecera de una piadosa señorita/ cuando a la gente de Vietnam le ciegan el sol a balazos./ Y todo estos es tan real, como esos niños/ que cuelgan sus sueños en la culata de un fusil/ llamándonos/ sobre los vientos del planeta”. Gran rescate editorial en la mejor colección de poesía chilena.





El pequeño Nicolás, de Sempé y Goscinny (Libros del Zorzal)

René Goscinny nació en París en 1926 y creció en Buenos Aires, donde comenzó su pasión por la historieta. A inicios de los años 50 volvió a Francia y junto con el dibujante Jean-Jacques Sempé dio vida al pequeño Nicolás, un niño de escuela, curioso y travieso que vive aventuras y desventuras en el colegio, en su casa y en el barrio: es un niño inocente que suele crear confusiones y malentendidos divertidos. El pequeño Nicolás se volvió uno de los personajes más queridos y populares de Francia. Este volumen recoge sus primeras andanzas, creadas en 1955 y nunca antes recogidas en libros, donde Nicolás suele poner su casa patas arriba y enredarse en situaciones absurdas y entrañables con sus vecinos. Más tarde, Goscinny junto a Albert Uderzo crearon Asterix, un fenómeno internacional.