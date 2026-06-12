Los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros se celebrarán en el Teatro Caupolicán

El 15 de septiembre de 1986 se publicó el segundo álbum del trío sanmiguelino Los Prisioneros, el que se transformó un clásico del rock nacional, y que heredó himnos como El baile de los que sobran, ¿Por qué no se van? y Muevan las industrias con un legado particular en la historia chilena. Y este próximo 15 de septiembre de 2026 Miguel Tapia, fundador e histórico baterista de la banda, liderará una conmemoración popular con un concierto en el Teatro Caupolicán.

En plena mitad de los 80’s, bajo dictadura y tras el impacto underground de su primer disco, el grupo saltó a la masividad como un ícono de la contracultura a partir de Pateando Piedras, un álbum influenciado por la new-wave y el synth-pop de la época que marcó una notable evolución ante su predecesor. Incluye canciones emblemáticas y El baile de los que sobran, una de las canciones más importantes en la historia de Chile, motivos suficientes para que su 40º aniversario tenga una gran celebración.

El próximo 15 de septiembre Miguel Tapia, baterista e integrante original de Los Prisioneros, estará en el Teatro Caupolicán festejando los 40 años del disco, un concierto en que interpretará Pateando Piedras completo y otros clásicos del conjunto. Las entradas estarán disponibles desde el mediodía de este próximo lunes 15 a través de Puntoticket.

Un show dedicado a uno de los mejores discos del rock chileno y latinoamericano, popular e influyente, con temas destacados como Muevan las industrias, Por qué no se van, Quieren dinero y El baile de los que sobran, que cumplen 40 años intactas en el cancionero nacional. Y el 15 de septiembre, cuatro décadas después, uno de sus protagonistas revisará ese momento de nuestra historia junto a la poderosa e incondicional fanaticada del icónico grupo chileno.