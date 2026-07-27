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    Comité de Ministros rechaza reclamos y da luz a verde a proyectos eléctrico y portuario que suman más de US$ 800 millones

    "Hemos revisado 21 proyectos en nueve sesiones, correspondientes a iniciativas que representan una inversión declarada de más de US$ 12 mil millones”, afirmó la ministra de Medio Ambienta, Francisca Toledo, tras mantener favorables los permisos de los proyectos de Mataquito y la Empresa Portuaria Valparaíso.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Comité de Ministros

    Este lunes el Comité de Ministros rechazó las reclamaciones de dos proyectos de inversión, respaldando iniciativas que contaban con un presupuesto total de US$ 824 millones y siendo esta sesión, de forma inédita, la novena del gobierno de Kast y la onceava del año.

    “El Comité de Ministros ha cumplido el compromiso de sesionar una vez al mes y ya hemos revisado 21 proyectos en nueve sesiones, correspondientes a iniciativas que representan una inversión declarada de más de US$ 12 mil millones”, sostuvo la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.

    “Esto nos ha permitido avanzar con mucha fuerza en el mandato que nos entregó el Presidente Kast y resolver todos los proyectos que se encontraban con plazos pendientes. Hoy tenemos un Comité de Ministros funcionando regularmente, tomando decisiones y dando respuesta dentro de los plazos que corresponden”.

    La instancia tenía cuatro proyectos en tabla, pero pudo revisar dos: el proyecto Itahue Hualqui de Mataquito Transmisora con US$ 324 millones y el Terminal de Cerros de Valparaíso TCVAL de la Empresa Portuaria Valparaíso por US$ 500 millones.

    El Comité de Ministros -integrado por la ministra del Medio Ambiente, y los ministros de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería- mantuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de las dos iniciativas, desestimando así los reclamos presentados.

    En tanto, el proyecto de Aguas Andinas de captación y conducción del Río Maipo de Aguas Andinas por US$ 80 millones no tuvo que ser revisado por el reclamo a la iniciativa fue retirado.

    El proyecto Convento Viejo Etapa II del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con un presupuesto de US$ 30 millones, no alcanzó a ser evaluado, por lo que queda para la próxima sesión.

    El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, precisó que “actualmente tenemos 7 proyectos para revisión, todos con sus plazos legales en curso, por lo que ninguno se encuentra con retrasos en su tramitación. Del total, solo dos deben ser revisados por el Comité de Ministros”.

    Un proyecto que tendrá que ser revisado por la instancia en el futuro es Aguas Marítimas, la desaladora de Cramsa que tiene una inversión de US$ 5.000 millones.

    Los proyectos fueron ingresados como Estudio de Impacto Ambiental (EIA), razón por la cual debían ser revisados por esta instancia. En caso de que fueran Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), le correspondería pronunciarse a la dirección ejecutiva del organismo.

    Más sobre:Comité de MinistrosMataquitoEmpresa Portuaria Valparaíso

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