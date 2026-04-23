Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

La entrada tenía que ser espectacular. Michael Jackson debía aparecer en lo alto de una escalera. Luego, mientras estallaba la pirotecnia, debía bajar bailando para sumarse en el escenario a sus hermanos, Los Jacksons. Pero no salió como esperaban.

En el frío enero de 1984, cuando Apple lanzaba el Macintosh 128K, Michael era probablemente el hombre más popular del pop. El éxito del álbum Thriller lo había llevado a nuevos públicos gracias al impacto de singles como Billie Jean, Beat It y Thriller, cuyo impactante videoclip estaba a pocos días de estrenarse en MTV.

La popularidad de Jackson estaba al alza y con ello llegaron los proyectos. Aunque deseaba dedicar el año a ideas para películas, un compromiso comercial lo llevó a filmar un spot para Pepsi. Y no se escatimaba en gastos; la idea era filmar a The Jacksons cantando en un teatro una versión de Billie Jean -adaptada para la ocasión- junto a Michael, quien haría una entrada digna de una estrella.

El rodaje se realizaba en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, con público, para darle un ambiente más realista y parecido al de un concierto. En su autobiografía Moonwalk, Michael recordó ese día.

“Estábamos filmando de noche, y se suponía que yo debía bajar una escalera con bombas de magnesio explotando a ambos lados y justo detrás de mí. Parecía tan sencillo. Tenía que bajar las escaleras y estas bombas explotarían detrás de mí (...)“, escribió.

El rodaje se había extendido. Habían filmado varias veces la secuencia de la espectacular entrada de Michael, pero el director Bob Giraldi no estaba conforme así que se dirigió a Jackson. “Y me dijo: ‘Michael, estás bajando demasiado pronto. Queremos verte arriba, en las escaleras. Cuando se enciendan las luces, queremos revelar que estás ahí, así que espera’. Así que esperé“.

Michael esperó, apoyó una pierna contra el siguiente escalón y bajó la siguiente para caminar mientras bailaba. Y se escuchó una explosión. “Las bombas estallaron a ambos lados de mi cabeza y las chispas me prendieron fuego al pelo. Bajaba bailando por la rampa, dando vueltas, sin darme cuenta de que estaba en llamas. De repente, sentí que mis manos se dirigían instintivamente a mi cabeza en un intento de sofocar el fuego”.

En realidad, Jackson alcanzó a caminar unos segundos antes de girar en su eje. Las llamas emergían con violencia desde la cabellera engominada. Rápidos, unos asesores entraron para apagar el fuego. “Me caí y solo intenté sacudirme las llamas. Jermaine se dio la vuelta y me vio en el suelo, justo después de las explosiones, y pensó que alguien de la multitud me había disparado, porque estábamos filmando frente a un gran público -escribió en su libro-. Eso fue lo que le pareció. Miko Brando, que trabaja para mí, fue la primera persona en llegar hasta mí. Después de eso, fue un caos. Fue una locura”.

Como el incidente ocurrió en un teatro y con gente, rápidamente se hizo público. Al día siguiente, el New York Times llevó la noticia en sus páginas interiores. “El cantante Michael Jackson fue hospitalizado esta noche con quemaduras en el cuero cabelludo tras una explosión accidental que le prendió fuego al cabello durante la filmación de un comercial, según informó un portavoz”.

“La explosión, ocurrida alrededor de las 18:30, tuvo lugar en un material utilizado para crear efectos de humo en una escena de concierto para un comercial de Pepsi-Cola”, agregaba la nota. El mánager, John Branca, ofreció unas breves declaraciones. “Algo salió mal, explotó y el cabello de Michael se incendió”.

Michael Jackson saluda tras el accidente sufrido en el rodaje de enero de 1984.

Michael Jackson fue hospitalizado en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. El New York Times informó que el cantante sufrió quemaduras de segundo grado en el cráneo, pero que aparentemente no había sufrido quemaduras faciales. “Su estado es estable y se encuentra bien”, declaró Larry Baum, vocero del recinto asistencial. Añadió que el cantante sería trasladado a una unidad especializada en quemaduras del Centro Médico Brotman en Culver.

Jackson no demandó a Pepsi por el accidente, pero les pidió que donaran 1,5 millones de dólares al Centro de Quemados de Brotman, que fue rebautizado para la ocasión como Centro de Quemados Michael Jackson. Todo el incidente fue recreado en la nueva película biográfica Michael, como un punto clave en la historia.

Y aunque el Rey del pop siguió tratamiento, el dolor en el cuero cabelludo no cesó. Intentó someterse a complejos y dolorosos tratamientos para sobrellevar la situación. Más sabiendo que desde ese punto en adelante debió llevar pelucas pues perdió definitivamente el pelo en la zona quemada. Se considera que aquel fue el punto de no retorno del consumo excesivo de analgésicos.

En 1993, Jackson se sometió a una segunda operación en el cuero cabelludo. Un procedimiento muy complejo, al siguió la búsqueda de un tratamiento para la adicción a los analgésicos. Todo en medio de un período turbulento, en que surgieron las primeras acusaciones de abuso de menores en su contra. Las huellas de ese accidente pareciera que no se acabaron hasta su muerte.