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    El día en que la Esmeralda atacó a un tren con civiles en Iquique

    En los días previos al 21 de mayo, en abril de 1879, la corbeta protagonizó un episodio poco conocido: el ataque a un tren en Iquique, una acción que revela las tensiones, improvisaciones y límites del bloqueo chileno en los primeros meses de la guerra. Esta es la historia.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    El telegrama desde el norte daba cuenta de que la Escuadra en Iquique rompía los fuegos. Algunas semanas tras bloquear el entonces puerto peruano, casi coincidiendo con la declaración de guerra de Chile a los aliados peruano-bolivianos, el Almirante Juan Williams Rebolledo se decidía a tomar acción.

    Williams Rebolledo arribó a la región en los primeros días de abril de 1879 junto a los blindados Blanco Encalada y Cochrane, además de las corbetas Chacabuco, Esmeralda y O’Higgins. Días después, en Punta Chipana, ocurrió el primer encuentro naval de la Guerra del Pacífico, entre la cañonera Magallanes y los buques peruanos Unión y Pilcomayo.

    Pese a su idea inicial, el bloqueo de Iquique estaba mostrándose ineficiente, pues el enemigo aún podía mover naves y pertrechos y no bajaba a enfrentar a su escuadra. Hombre de acción, Williams Rebolledo decidió pasar a la ofensiva. “A la 1 h. A. M. del 15 dejé este puerto con rumbo al sur, con las corbetas O’Higgins, Chacabuco i Magallanes, quedando en este puerto para hacer efectivo el bloqueo, la corbeta Esmeralda”, contó en su parte al Ministerio de Marina, fechado el 27 de abril en Valparaíso.

    El 16 de abril, el almirante encabezó un ataque a las localidades de Pabellón de Pica y Huanillos, donde se cargaba guano, producto clave en las entradas fiscales del Perú. “Una vez en aquel puerto, se notificó a los buques surtos en la bahía que dejarán el fondeadero; hice echar a pique veintiuna lanchas i un vaporcito, i destruir hasta donde fue posible las construcciones para la carga i descarga de huano [sic], todo con el fin de impedir que se continuara cargando este abono”, detalló.

    Dos días después, Williams envió a la Chacabuco contra la bahía de Pisagua -la misma en que desembarcó el ejército meses después-. “Dispuse que la corbeta Chacabuco se dirijiera a Pisagua con el objeto de destrozar también ahí las lanchas que hubieran, para concluir así con todo embarque i desembarque de mercaderías, etc [sic]”.

    Mientras, en Iquique, permanecía la Esmeralda bajo el mando de Manuel Thomson (Arturo Prat, aunque ya estaba en Iquique aún no pasaba al mando del buque con el que se batió el 21 de mayo). Antes de partir de Guanillos, Williams había notificado a la comandancia del puerto que no usara el tren. Con ello buscaba forzar una respuesta de la escuadra peruana y obligarla a enfrentar a sus buques.

    Pero las autoridades peruanas no hicieron mucho caso. Así, el día 19 de abril, la Esmeralda procedió a atacar un ferrocarril que salía de la ciudad. El incidente no es muy conocido -de hecho, Williams Rebolledo no lo menciona en el mentado informe-, pero suele ser citado entre los cronistas peruanos.

    Corbeta Esmeralda

    El hecho habría sido documentado por el corresponsal de El Mercurio de Valparaíso embarcado en la escuadra nacional. “El incidente más importante fueron los disparos hechos por la Esmeralda a una locomotora que, como a las ocho de la mañana [del día 19 de abril], salió de la estación con dirección al interior“ (citado en Paz Soldán 1884, 149-150).

    Desde la corbeta chilena dispararon al ferrocarril. Pero un detalle del registro es que se da cuenta de que en el tren viajaban civiles, por lo que se condenó lo sucedido. “Se le alcanzaron a disparar ocho o diez tiros…En los dos únicos carros que arrastraba la locomotora iban unas cuantas señoras que querían abandonar la población por temor a un próximo bombardeo”.

    Las fuentes disponibles detallan que pese a los tiros, la locomotora no sufrió daños y pudo salir de la ciudad. Es decir, el ataque fue más bien selectivo. Durante las siguientes noches habrá ataques esporádicos y tras los sucesos del 21 de mayo, el bloqueo se mantuvo a duras penas, pese a los intentos de sabotaje y las correrías del Huáscar. Cansado y cuestionado desde Santiago, Williams Rebolledo, finalmente ordenó el bombardeo de Iquique antes de levantar el bloqueo. Pero esa es otra historia.

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