Los Bunkers cierran su gira más ambiciosa y abren un descanso en su carrera

Obsesivos, a los músicos de Los Bunkers les rondaba una inquietud. Tras el arranque de su gira de teatros en febrero de 2025, en que presentaban su MTV Unplugged, sentían que el show todavía podía crecer. Habían sacado a la carretera la misma presentación que registraron en octubre del 2024 en los estudios de Machasa -lanzado en disco y con película dirigida por Pablo Larraín-, incluyendo la escenografía de arpilleras, las lámparas y los músicos de apoyo que sumaron para la ocasión. Pero comprendieron que un set televisivo es muy diferente a un teatro.

“Los primeros shows que hicimos estaban como muy basados en lo que hicimos para la grabación del disco, incluso en el orden -dice Francis Durán, músico y uno de los compositores de la banda a Culto-. Pero a medida que uno va como midiendo la temperatura también del público, va notando las cosas que funcionan mejor y empezamos a sumar más temas”.

El repertorio creció. Para la gira sumaron temas como Entre mis brazos, No necesito pensar, La exiliada del sur, entre otras. Algunas se habían explorado para el Unplugged y fueron descartadas, pero acabaron incluidas en la gira. Eso le dio una mayor extensión y variedad al repertorio. “Si bien en el disco hay 19 canciones, sacamos por lo menos unas 10 canciones más que nos ayudan a ir variando el repertorio”, apunta Durán.

Los Bunkers Foto: Pablo Vásquez R/La Tercera Pablo Vásquez R.

Misma cosa con el final del show. En los primeros conciertos simplemente tocaban todo el repertorio de corrido. “Me acuerdo que no hicimos bis, por ejemplo. Lo hicimos de pe a pa, se terminó y ya. Pero notábamos que habían cosas que hacían funcionar más el show”.

Fue entonces que durante una de las presentaciones en Temuco apareció una bola de disco. Ocurrió cuando el grupo hace el número final, el mix de Bailando solo y Heart of Glass. El momento en que una de sus artistas invitadas, la mexicana Carmen Ruiz -luciendo sombrero- y Álvaro Lopez cantan juntos y hasta sacan pasos de baile. La centelleante bola ya era usada por Los Bunkers en sus shows de estadios. Así el espectáculo creció y acabó por consolidar un cierre memorable.

La gira acústica, que acaba de cerrar este viernes en la Quinta Vergara tras 100 presentaciones, fue todo un desafío para Los Bunkers. No solo por sostener un show completamente acústico, sino por el hecho de que por primera vez sumaron más músicos de manera continuada (Carmen Ruiz, Gregorio Madinagoitía y Martín Benavides), además del cuarteto Austral y hasta dos intérpretes de vientos andinos, Sergio Ramírez y Víctor Contreras. “Técnicamente era muy, muy complejo, por la cantidad de instrumentos, por los cambios, por el ritmo, la cantidad de músicos involucrados -dice Francis Duran-. Nuestro equipo se puso las pilas y dentro de ellos hubo una especie de aprendizaje con esto. Pero después ya estaba la máquina súper aceitada y había mucho disfrute”.

Francis Durán Foto: Pablo Vásquez R/La Tercera Pablo Vásquez R.

A pesar de sus años de carretera, Durán reconoce que el desafío de la gira acústica los llevó a emplearse a fondo de sus habilidades como músicos. “Yo creo que todos crecimos mucho como intérpretes. El desafío de tener que administrar la energía, de poder cantar bien, de llegar a todos los shows es como es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, por ese lado, yo creo que hubo un crecimiento de parte de todos como banda”.

Asimismo, la aventura del MTV Unplugged les permitió reinterpretar su propio material; desde la suite de cuerdas con la que envolvieron Llueve sobre la Ciudad, la animada lectura de Ven Aquí como una cumbia, a la transformación de Si estás pensando mal de mi con cuerdas a lo Curtis Mayfield. “Eso fue entretenido y fue la oportunidad de sacarse la espina de cómo quedó la canción en su momento. Por ejemplo, me pasa con Si estás pensando mal de mí. Encuentro que esta es la versión, para mí, definitiva de la canción, más de la que quedó en La Velocidad de la Luz. Mientras más emblemática era la canción, como el caso de Ven Aquí o Llueve sobre la ciudad, ok, hagamos otra cosa con este tema, desconstruyámoslo. Porque el tema en sí va a seguir funcionando igual, si el tema es bueno, en cualquier arreglo puede funcionar”.

La intimidad de los shows en teatros le permitió al grupo tener una cercanía con el público, como hace mucho no tenían. En especial con una nueva audiencia; los niños. En alguna fecha un chico llegó con una pequeña guitarra al Nescafé de las artes y seguía, entusiasmado, los temas. Los músicos no dudaron y lo subieron al escenario a tocar con ellos. También llegó una niña vestida completamente como Carmen Ruiz, hasta con el sombrero. “Es de las cosas más lindas que nos ha regalado la música”, apunta Francis Durán.

Los Bunkers MTV Unplugged

¿Fue esta la gira más ambiciosa de Los Bunkers?

Sin duda. O sea, musicalmente es lo más ambicioso que hemos hecho por el nivel de detalle, por el nivel de preparación que se necesita. De aprender un poco a interpretar de otra forma, de entregar una energía a veces con instrumentos que no suenan tan fuerte, pero que hay que ser muy, muy preciso. Lo hemos dicho antes, para nosotros fue como retomar el espíritu que teníamos en la época en que nos conocimos, cuando tocábamos la guitarra de palo.

Antes del asalto a la cumbre de la gira acústica, Los Bunkers volvieron a sacar las guitarras eléctricas -como lo hicieron en su pasada presentación en Lollapalooza- para tocar por primera vez en Argentina. Un sorprendente hito, a pesar de su extensa carrera. El pasado 11 de abril se presentaron en el Niceto Club. Su poderoso directo fue bien recibido por el público trasandino. “Estuvo buenísimo, increíble -dice Durán-. Yo creo que todos quedamos muy, muy contentos. Obviamente era un anhelo que teníamos desde hace tiempo, que por un montón de factores no habíamos podido realizar. Niceto es un lugar muy emblemático donde se han presentado muchos artistas importantes. La recepción del público estuvo muy buena, fueron muy efusivos. La idea es que esto sea como un punto inicial para volver de nuevo este año, hacer algo similar y cómo empezar a tener un poco más de presencia, porque creo que esta es una banda que puede ser muy apreciada por el público de allá”.

Tras bajar del escenario, guardar los instrumentos y regresar a sus hogares, Los Bunkers tomarán un tiempo antes de retomar la actividad artística. Aunque eso no significa que no tengan planes. “Ahora viene un periodo de descanso, porque realmente no hemos parado desde nuestro regreso en 2023 -revela Francis-. Y también para hacer otras cosas, hay otros proyectos ahí en carpeta, producciones, inquietudes también por en solitario de cada cual. La idea es parar al menos en México y en Chile, solo hacer cosas excepcionales, a lo mejor en Colombia o en otros países, en Europa. Pero estamos planeando eso. La idea es juntarse a fin de año a hacer preproducción de un disco nuevo para que salga el 2027”.