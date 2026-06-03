Promesa de campaña: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como DT del Real Madrid si gana las elecciones

Es un secreto a voces lo del regreso de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. Es el principal apuntado para la reingeniería merengue, tratando de olvidar una temporada 2025-2026 para el olvido. La vuelta del portugués está cada vez más cerca.

Este miércoles, la candidatura de Florentino Pérez dio un paso adelante. El actual presidente de la Casa Blanca utilizó las redes para dar a conocer que The Special One será el técnico del Madrid si gana las elecciones de este domingo. Esto sucedió en simultáneo a la presencia de su contendor, Enrique Riquelme, en el popular programa de televisión española El Hormiguero. Fue una jugada de contraprogramación.

“Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...”, indica un breve video de 15 segundos, que concluye con una imagen de Mourinho, vistiendo la camiseta del Real Madrid, lanzando un rotundo “Sí”.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Entonces, en caso de que Florentino Pérez gane en las elecciones, Mourinho regresará al Santiago Bernabéu, donde dirigió entre 2010 y 2013, un periodo en el cual elevó la competitividad del equipo blanco en una época donde el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi estaba en la cúspide. Logró tres títulos con los blancos.

Pese al salto de calidad que logró el Madrid durante su periodo, la gran deuda sucedió en la Champions League. Si bien es cierto que superó la muralla que significó la ronda de octavos de final, en la cual el equipo chocó en varias ocasiones (con Manuel Pellegrini en 2010, por ejemplo), no logró pasar de las semifinales. En la Casa Blanca, Mou no logró alcanzar campañas como las realizadas en el Porto y el Inter de Milán, donde conquistó la Orejona.

Además, Florentino Pérez se ha comprometido ante notario que el club y su patrimonio económico sea siempre de sus socios. El empresario salió al paso de las afirmaciones de su rival, Enrique Riquelme, quien asegura que el actual timonel pretende privatizar la institución.

Por su parte, Riquelme anunció en televisión que Erling Haaland será su “fichaje galáctico” si se impone en las votaciones. Antes, había dicho que Raúl González Blanco asumiría como director deportivo de la entidad, y Fernando Hierro lo haría como director de La Fábrica, las divisiones juveniles del Madrid. Las promesas de campaña están a la orden del día en el club más poderoso del orbe.