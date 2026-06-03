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    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”

    La secretaria de Estado asegura que el plan de recintos impulsado por el Presidente Kast no se enfoca en Universidad de Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ministra Duco le baja las expectativas al sueño del estadio azul: “El anuncio no es un traje a la medida de la U”. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Natalia Duco vuelve a hablar del estadio de la U. La ministra del Deporte dice que el plan de infraestructura deportiva anunciado por el Presidente José Antonio Kast no está diseñado para impulsar la construcción de un recinto para el elenco estudiantil. “No es un traje a la medida de la Universidad de Chile”, señaló.

    “Es un proyecto nacional con foco regional, con foco de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes”, agregó.

    Respecto a una eventual reunión con representantes de Azul Azul, la ministra sostuvo que existe disposición para recibir al club estudiantil, aunque precisó que el mismo criterio se aplicará a cualquier institución. “Si nos solicitan una reunión, nosotros la vamos a dar, también como cualquier otro club y sobre todo los otros deportes que merecen mucho más atención que el fútbol”, afirmó.

    El Presidente Kast, Cecilia Pérez y la ministra Duco.

    Duco también entregó plazos para el desarrollo de la iniciativa impulsada por el Gobierno. “La mesa la vamos a anunciar en un plazo máximo de dos semanas. Vamos a anunciar sus integrantes y ahí vamos a ir dando los pasos siguientes con un diagnóstico a nivel nacional, regional y sobre todo con foco de brechas comunales”, explicó.

    Consultada por la situación interna de Azul Azul y los cuestionamientos que enfrenta la dirigencia de la concesionaria, la ministra evitó referirse al conflicto. “Nosotros no estamos viendo el caso particular interno, sino que nosotros estamos hablando de infraestructura deportiva, no de los conflictos internos”, señaló.

    Otro de los puntos abordados fue la eventual utilización de recursos públicos, lo cual descartó. “Lo que hace el ministerio es un rol articulador”, explicó.

    Sobre la posibilidad de que Colo Colo puedan presentar proyectos de infraestructura, respondió que “todos los clubes van a ser bienvenidos”.

    Duco detalló además que el Ministerio lleva 83 días realizando un diagnóstico de infraestructura deportiva en el país. “Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es una situación de que hay mucha diferencia en las regiones de nuestro país y sobre todo dentro de las comunas”, señaló.

    Finalmente, sostuvo que uno de los desafíos del plan será incorporar inversión privada para complementar los recursos. “Tenemos que buscar soluciones. ¿Y cómo son las soluciones? Ingresar recursos privados para poder ir a solucionar todas las necesidades que hay de infraestructura en nuestro país”, concluyó.

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