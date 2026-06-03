“El meme no puede superar a la realidad”: el debate que abre el anuncio de Kast de favorecer el sueño del estadio de la U

El miércoles, con el Estadio Nacional de fondo, el Presidente José Antonio Kast realizó un anuncio que puso el sueño de Universidad de Chile más cerca que nunca. En el marco de la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el mandatario aludió directamente al postergado anhelo de los azules de contar con un estadio propio. Derechamente, abrió la puerta a favorecer la iniciativa, que beneficiaría directamente a un privado, como Azul Azul.

"Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, declaró. “Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, explicó. Que el escenario del anuncio haya sido el reducto en que los estudiantiles ejercen habitualmente la localía aumentaba el simbolismo.

¿Ayuda para el estadio de una sociedad anónima? El debate que abre el anuncio de Kast de favorecer el sueño de la U

Ese día, de hecho, hubo aprobación de parte de las autoridades que asistieron al acto. "Personalmente estoy de acuerdo. Creo que para los hinchas es importante tener un lugar propio y es una deuda histórica del club, así que como ministerio vamos a tratar de apoyar en todas las gestiones necesarias con la municipalidad y con los actores políticos que sea necesario para que eso sea realidad“, puntualizó la ministra del Deporte, Natalia Duco. Mientras, Jonathan Opazo, el alcalde de Lampa, abrió las puertas de su comuna para el proyecto. ”Concordamos con las palabras del Presidente Kast sobre la construcción de un estadio para la U y queremos lograrlo en un trabajo conjunto que implique mitigaciones, sobre todos aquellos dolores que tenemos en nuestra comuna, tales como la conectividad, donde el estado y el actual gobierno pueden responder y así todos ganamos", expresó la autoridad.

Este sábado, el edil estuvo en el Estadio Nacional, para el duelo entre la U y Deportes Concepción, junto a la timonel de Azul Azul, Cecilia Pérez. Hay una reunión programada entre ambos. “Tanto el presidente José Antonio Kast como el alcalde de Lampa Jonathan Opazo, son autoridades valientes. Han demostrado y señalado, que no son momentos ni intenciones, sino que es una convicción”, resaltó Pérez.

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La discusión

El senador Matías Walker acota el margen de respaldo que Kast ofreció al proyecto estudiantil. “Yo estaba ahí y lo que entendí es que hay un llamado público del Presidente a que todas las autoridades a que contribuyan a la construcción de recintos deportivos. Cuando habló del meme todos entendieron que era una broma dirigida a la U”, explica a El Deportivo el principal impulsor de la ley SADP.

Luego, procura ser aún más preciso. “Más allá de eso, nunca el Presidente habló de que el estado va a financiarlo, sino que el apoyo tiene que ver con la permisología. En el caso de la U, en muchos municipios se han opuesto a que construya un estadio en sus comunas. Recuerdo, también, los problemas que tuvo la UC para jugar clásicos en San Carlos de Apoquindo, donde curiosamente fue relevante el rol de Cecilia Pérez, como intendenta, para que se pudieran hacer”, amplía.

“Entendí, estando ahí, que hay un llamado público a enfrentar la permisología que obstaculiza la construcción de recintos deportivos. Muchas veces se les da permiso a los malls, a las máquinas tragamonedas y no a las instituciones deportivas. Todos tenemos que contribuir a que haya más recintos deportivos en Chile”, establece.

“Cuando el presidente dice que hace un llamado a todas las autoridades de buscar fórmulas para que haya más recintos deportivos, lo dice en general, no solo respecto del estadio de la U. Tiene que ver más con las trabas burocráticas, Le pasó a la UC con los vecinos en la construcción del Claro Arena. Prefiero tomas las palabras del presidente en su sentido literal”, enfatiza.

Generar espacios

Jaime Mulet, diputado por Atacama, en representación del partido Federación Regionalista Verde Social, es categórico. “No le corresponde. El gobierno puede genera condiciones generales para que cualquier club pueda tender infraestructura, pero no tiene por qué dar un mandato especial o colocar recursos especiales”, sostiene. “No corresponde entregar recursos públicos, si estamos en un gobierno que ha puesto especial énfasis, precisamente, en la escasez de esos recursos”, amplía. En ese contexto, enfatiza que el financiamiento debe asumirlo la concesionaria. “La plata la tiene que poner la U”, sostiene. Y apunta que la municipalidad que acoja el reducto debe preocuparse del impacto que generará en la comunidad.

En una línea parecida se sitúa Álvaro Ortiz (DC). “Respeto profundamente el legítimo sueño de los hinchas de la U de tener su estadio. Sin embargo, cualquier institución, sea pública o privada, tiene que hacer las cosas que estipulan las leyes. Entonces, si las hacen bien y planificadamente, avanzarán, pero no se trata de que se les hagan las cosas más fáciles por ser la U o el que sea”, explica el parlamentario, quien como alcalde de Concepción lideró la remodelación del estadio Ester Roa Rebolledo.

En tanto, Patricio Briones respalda la intención de Kast. “Cuando un Presidente hace un anuncio, tiene sentido de generar espacio para la comunidad, el deportista y el buen desarrollo de las ciudades. No creo que sea dedicado a una institución privada. Es reponer una infraestructura de uso público, darle espacio a estas instituciones que realizan este tipo de actividades. Tendría que ser estructurado, como una retribución de uso público”, sostiene el exseleccionado nacional de básquetbol y actual diputado por el Partido de la Gente.

“No me parece malo que un gobernante, da lo mismo el color, tenga un sentido de convocar a hacer cosas. En este caso, infraestructura de primer orden. Chile tiene ambición de organizar Juegos o Mundiales. Es dar espacio. Hay que entender la alegría, el jolgorio de la promulgación de la ley”, apunta.

Eso sí, marca una diferencia. “No me imagino que un gobierno tenga que facilitarle la vida a un ente particular, pero el mensaje es otro, que este gobierno quiere que Chile cuente con más infraestructura de primer nivel. No me quiero colgar de lo malo, sino de la buena voluntad”, sostiene.

Eso sí, el expívot aboga, también, por el resto de las disciplinas. “En el congreso tenemos que legislar para emparejar la cancha. En las últimas 10 sesiones hemos hablado mucho de fútbol y tenemos que hablar más de otros deportes. Hay que tomar el anuncio con cautela. Es lindo y hay que respetarlo, pero no colgarse. El meme no puede superar a la realidad. No es que un gobierno quiera alinearse con un club, sino con las perspectivas del estado en el sentido de visión de futuro para los grandes eventos, como política de estado”, insiste.