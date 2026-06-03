Johnny Herrera vuelve a la carga contra Arturo Vidal: “No sirve en ningún equipo; se cree superior”.

Johnny Herrera volvió a referirse a Arturo Vidal. El exarquero lanzó nuevas críticas al volante de Colo Colo durante un debate sobre el rol de las figuras históricas en sus selecciones de cara al Mundial de 2026.

En TNT Sports, donde el exguardameta de la U ejerce como comentarista, se desarrolló una conversación sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no sean titulares en Portugal y Argentina, respectivamente.

En ese contexto, Herrera comparó la situación con la del mediocampista del Cacique. “Si Vidal no juega no sirve en ningún equipo, por las reacciones que tiene. Habla mal del técnico que no lo pone, habla mal de la gente, habla mal de los compañeros. Se cree superior muchas veces y obviamente que eso cae mal”, afirmó.

Herrera vuelve a criticar a Vidal.

El exfutbolista asegura que la trayectoria de un jugador no debe situarlo por encima del resto dentro de un plantel. “A pesar de todo el currículum que tú puedes tener, debe haber un respeto siempre, más allá que tú seas el tramoya de la película o el protagonista”, señaló.

No es la primera vez que Herrera cuestiona públicamente a Vidal. Ambos exseleccionados nacionales han protagonizado distintos cruces en los últimos años. Ahora, las palabras del exarquero se producen en medio de una temporada en la que Vidal ha estado en el centro de la discusión por su nuevo rol como defensor en el Colo Colo de Fernando Ortiz.