Vicente Bernedo recibe el castigo más grande: las sanciones por los incidentes del clásico entre la UC y Colo Colo.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer las sanciones derivadas de los incidentes registrados tras el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. El arquero del cuadro estudiantil, Vicente Bernedo, recibió la sanción más alta de los involucrados, con tres partidos de suspensión. Su compañero Daniel González fue castigado con una fecha.

En Colo Colo, Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos partidos de suspensión cada uno, mientras que el kinesiólogo Javier Díaz fue sancionado con tres encuentros.

Bernedo recibió tres fechas de castigo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Alejandro Musa, integrante del Tribunal de Disciplina, explicó la resolución. “El tribunal siempre para aplicar una sanción revisa el informe arbitral, que es la base sobre la cual se cita a las personas involucradas. Las imágenes, las que nosotros tuvimos acceso, las que aportó Colo Colo y las que aportó Universidad Católica, fueron vídeos algo distintos, pero en la base se revisan las imágenes íntegramente”, señaló.

Respecto a la sanción de tres partidos para Bernedo, Musa indicó que la decisión se sustentó en el análisis conjunto de los antecedentes disponibles y al informe del árbitro José Cabero.

Sobre el castigo al kinesiólogo Javier Díaz, también de tres encuentros, explicó que el tribunal consideró su intervención durante el altercado. “La ponderación es que cuando ya había gente intentando calmar la situación, aparece esta persona por atrás y lanza agua con la botella y además que no era un jugador de los que intervenían en el partido”, sostuvo.

“Si bien no golpeó a nadie, no tiró manotazos, no empujó, pero sí el tribunal estimó que era una acción que podía de alguna forma entorpecer que se calmaran los ánimos o bien exacerbarlos más”, añadió.

Consultado por la ausencia de nuevas sanciones para otros jugadores que aparecen en los registros audiovisuales, Musa dijo que el organismo actúa principalmente sobre la base del informe del silbante. “La única forma de que el tribunal puede actuar de oficio es que tenga la convicción absoluta de que nadie de la terna arbitral ni del VAR vio una situación”, afirmó.

En esa línea, agregó que los hechos observados en las transmisiones fueron visibles para los árbitros y no fueron consignados en el informe. “No fue informado por el árbitro, lo que impide a este Tribunal actuar de oficio”, cerró.