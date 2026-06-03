“Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul.

Alejandra Mizala fue electa este martes como nueva rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030. La ingeniera comercial titulada en la Facultad de Economía y Negocios obtuvo el 60,93% de los votos en la segunda vuelta y sucederá en el cargo a Rosa Devés. Uno de los primeros temas abordados por la economista fue la relación con Azul Azul, la concesionaria que maneja la U.

Tras conocerse los resultados, Mizala valoró el proceso eleccionario. “Estoy muy agradecida, siento una gran responsabilidad de dirigir a la universidad en los próximos cuatro años. Estoy agradecida de la participación y de los otros candidatos, fue una campaña muy académica, siempre mirando el bien de la universidad”, señaló.

Alejandra Mizala, la nueva rectora de la Universidad de Chile. @2023 todos los derechos reservados

Luego fue consultada por el vínculo entre la casa de estudios y Azul Azul. Respecto a esa materia, Mizala indicó que la definición de los próximos pasos dependerá del informe jurídico encargado por la actual administración. “Tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir”, afirmó.

La académica, sin embargo, manifestó la necesidad de revisar el convenio vigente entre la universidad y la concesionaria. “No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad esté a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”, sostuvo.