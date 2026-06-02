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    “Analfabetismo y alcoholismo”: el informe de la prensa italiana sobre Chile que provocó la histórica Batalla de Santiago

    El periodista italiano Alberto Facchinetti, autor del libro que lleva trata el suceso, repasa con El Deportivo los pormenores de un partido que “ha entrado en el imaginario común del deporte de nuestro país”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La Batalla de Santiago tuvo lugar hace 64 años.

    Hace 64 años, Chile albergaba por primera vez una Copa del Mundo. Una en la que la Roja consiguió la única semifinal de su historia en este tipo de torneos, tras conseguir el tercer puesto. Una cita planetaria que permitió poner al pequeño país sudamericano en el mapa del mundo, pero que de ninguna manera agradó a los europeos tras un largo viaje de 13 mil kilómetros.

    Mundial que dejó un cúmulo de buenos partidos y una seguidilla de otros acontecimientos que quedaron en la memoria de los hinchas. Uno de los duelos más recordados en la historia de los Mundiales ocurrió en la capital chilena, cuando el equipo de Fernando Riera venció 2-0 a Italia, escuadra que ya tenía dos títulos mundiales a su haber.

    Pero el duelo no quedó en la retina por la fluidez del juego o la calidad técnica demostrada en Ñuñoa. La gran cantidad de incidentes que hubo antes del duelo y, sobre todo, las agresiones que se vivieron de lado y lado en el campo de juego derivaron en una serie de antecedentes para llamarlo como La Batalla de Santiago.

    Los europeos llegaban al duelo después de empatar sin goles contra la entonces llamada Alemania Federal. Los locales, en cambio, habían vencido 3-1 a Suiza en su estreno y llegaban encendidos al choque que pasaría a los anales.

    Los chilenos sacaron la tarea adelante y ganaron 2-0 con goles de Jaime Ramírez (74′) y Jorge Toro (88′). Todo después de que el árbitro inglés Ken Aston expulsara a dos hombres de la Azzurra: Giorgio Ferrini (8′) y Mario David (41′).

    Enfrentamiento lleno de polémicas, que pasó a la historia por la violencia que se vivió dentro de la cancha, azuzada por la hostilidad que vivió el equipo europeo y por el golpe de puño que Leonel Sánchez le propinó al italiano David, agresión que quedó sin sanción por parte del juez británico.

    Desorden total, bautizado por los europeos como La Batalla de Santiago. Cincuenta años después del duelo, el periodista local Alberto Facchinetti reconstruyó el suceso en un libro del mismo nombre. Una edición en la cual entrevistó a los protagonistas, revisó el material audiovisual y toda la literatura que se escribió al respecto.

    Un caos

    Lo cierto es que la Azzurra pasaba por un crítico momento futbolístico después de conquistar dos mundiales consecutivos en la década del ‘30. Así al menos lo explica el autor de La Battaglia de Santiago, Alberto Facchinetti, en conversación con El Deportivo.

    “Italia vivía un momento complicado. Después de no clasificar a Suecia 1958, en el ‘62 llegó con un gran equipo de jugadores italianos y otros que habían jugado en nuestro país como Omar Sívori, Humberto Maschio y José Altafini. Pero queda eliminada en el partido llamado La Batalla de Santiago”, confirma Facchinetti.

    Sin embargo, el partido comenzó a disputarse mucho antes. Un par de periodistas de la península viajaron en la antesala de la Copa del Mundo a Chile. En extensas notas periodísticas, describieron al país sudamericano como pobre y caótico. Información que un agresivo ambiente para los europeos.

    “Italia vivió un ambiente muy hostil en Chile. Antes de que el equipo llegara a Santiago, dos periodistas italianos fueron a Chile. Uno es Antonio Ghirelli del Corriere della Sera y el otro es Corrado Pizzinelli de La Nazione. En esos reportajes, ellos contaron sobre un Chile en dificultades económicas, pobre, con problemas sociales… No sé cuán exagerado sería. Pero toda esta información después llegó a Chile. Un pintor chileno leyó todo esto en Italia y luego lo contó en su país”, explica el periodista.

    Sobre el partido en sí, los entrevistados coinciden en que “había mucho nervio. Italia llegaba presionada por los fracasos y Chile merecía ganar. Este duelo es muy recordado en Italia, ha entrado en el imaginario común del deporte y ha pasado a la historia como La Batalla de Santiago. Un nombre que ha salido de los propios periodistas. Fue un partido duro, pero no para que pasara así a la historia. Tuvo algunos episodios complejos. Tal vez los chilenos provocaron al rival. El árbitro, según mi opinión, fue un poco localista. Los europeos culpan a los organizadores y los chilenos hablan del poderío de su escuadra. En cambio, los diarios ingleses defienden al árbitro Ken Aston”.

    La provocación

    El libro de La Batalla de Santiago también rescata las fuertes frases que dedicaron los periodistas de la época para describir la realidad que se vivía en Chile antes de la Copa del Mundo. Uno de ellos fue el afamado profesional Antonio Ghirelli, del diario Corriere della Sera.

    “Un campeonato del mundo a trece mil kilómetros de distancia es pura locura. Chile es pequeño, es pobre, es orgulloso: ha accedido a organizar esta edición de la Copa Rimet, así como Mussolini accedió a enviar nuestra fuerza aérea a bombardear Londres. La capital tiene setecientas camas. El teléfono no funciona. Los taxis son tan raros como los maridos fieles. Un cable a Europa cuesta un ojo de la cara. Una carta tarda cinco días”, escribió el profesional en el medio escrito más importante del país europeo.

    Más ruda fue la descripción de Corrado Pizzinelli, cronista de La Nazione de Toscana, quien así habló de los organizadores: “la desnutrición, la prostitución, el analfabetismo, el alcoholismo, la miseria, en estos aspectos Chile es terrible y Santiago dolorosamente vivo, y tan vivo que hasta pierde sus características de ciudad anónima”.

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