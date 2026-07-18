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    Poduje cita a constructora Ingevec por inundaciones en condominio de Talagante y advierte medidas si no hay solución

    El ministro de Vivienda sostuvo que el anegamiento registrado en el proyecto tuvo un “comportamiento totalmente anormal” y apuntó a una posible acumulación de agua por efecto de la autopista.

    Por 
    Felipe Rivera
    Poduje cita a constructora Ingevec por inundaciones en condominio de Talagante y advierte medidas si no hay solución

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que citará a la constructora Ingevec para abordar los problemas de inundación registrados en un condominio de Talagante, en medio del sistema frontal que afecta a la zona central del país.

    La autoridad llegó hasta el sector para monitorear en terreno los efectos de las lluvias y sostuvo que el anegamiento observado “comportamiento totalmente anormal” para viviendas nuevas.

    Según explicó, el Ministerio trabaja una primera hipótesis junto al municipio: el condominio estaría ubicado en una zona baja, junto a una autopista que operaría como una especie de dique, generando acumulación y devolución de aguas hacia la población.

    “Lo que vamos a hacer con la constructora que hizo el condominio, que es Ingevec, es buscar una solución para tener un interceptor, un colector, una cañería que evite que las aguas que vienen de Talagante y que se devuelven por el dique entren a la población”, afirmó.

    Poduje cita a constructora Ingevec por inundaciones en condominio de Talagante y advierte medidas si no hay solución

    Poduje indicó que desde el lunes se convocará a la empresa para pedir estudios de mecánica de suelo y topografía, con el objetivo de revisar el escurrimiento de las aguas y definir una solución definitiva.

    El ministro agregó que, por ahora, “todo indica (...) que estamos en un bajo con acumulación de agua natural que se devuelve por el dique de la autopista y, por lo tanto, la solución acá es hacer un interceptor que evite que el agua lluvia y el agua, además de las acequias, llegue a este sector”, explicó.

    La autoridad sostuvo que esa obra permitiría desviar el flujo hacia un desagüe al otro lado de la autopista y evitar que el problema vuelva a repetirse en futuros eventos de lluvia.

    Problemas constructivos y advertencia a la empresa

    Durante la visita, Poduje también apuntó a problemas constructivos detectados en el edificio, entre ellos fallas asociadas a calefones y sellos.

    El secretario de Estado sostuvo que el Ministerio espera resolver la situación en buenos términos con la constructora, pero advirtió que podría adoptar medidas si la empresa no entrega una solución.

    “En la medida que lo resuelvan, no hay acción. Ahora, si no resuelven el tema y no nos dan una solución, obviamente vamos a tomar todas las medidas”, señaló.

    Poduje agregó que no solo existe una garantía de por medio, sino también costos que habrían asumido vecinos por problemas en calefones instalados de mala forma o de baja calidad.

    El ministro también cuestionó el estado de un área común del condominio. “Tenemos acá, como ustedes pueden ver, un área de niños que está totalmente aposada y eso no es normal en un condominio de este tipo”, afirmó.

    Poduje cita a constructora Ingevec por inundaciones en condominio de Talagante y advierte medidas si no hay solución

    Consultado por un balance general de afectación en viviendas, Poduje sostuvo que el Ministerio tiene identificadas “alrededor de 500 viviendas en todo el país, nuevas, con problemas de postventa que tenemos que resolver con las empresas”.

    Respecto del sistema frontal, el ministro indicó que la situación más compleja se concentra actualmente en Coquimbo, donde las autoridades mantienen especial monitoreo.

    Poduje también mencionó evacuaciones preventivas realizadas en Valparaíso, especialmente en sectores de tomas de terreno ubicadas en quebradas, zonas inundables o áreas con riesgo de remoción en masa.

    Según el balance entregado por el ministro, hubo alrededor de 400 viviendas afectadas, principalmente por voladuras de techo e inundaciones, aunque destacó que los puntos críticos monitoreados han respondido de manera adecuada hasta ahora.

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