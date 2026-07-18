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    Senapred solicita evacuar dos sectores de La Serena por desborde del río Elqui

    El organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar el proceso de evacuación en los sectores Valle de Los Ángeles e Hinojal.

    Por 
    Luis Cerda

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este viernes la evacuación de los sectores Valle de Los Ángeles e Hinojal, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, debido al desborde del río Elqui.

    La medida fue comunicada a través de las redes sociales del organismo, que informó además la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar el proceso de evacuación en terreno por parte de los equipos técnicos.

    Asimismo, Senapred llamó a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades y de los equipos de emergencia.

    Más sobre:Sistema frontalSenapredSAEEvacuaciónLa Serena

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