Campeón con la Albiceleste en 1986 aborda la final contra España: “Argentina tiene más experiencia, jugadores más curtidos”

Oscar Garré (69), campeón del mundo con la Albiceleste en México ‘86, adelanta la final en New Jersey. En conversación con El Deportivo no desconoce el poderío de España, pero advierte que la experiencia albiceleste saca ventaja.

¿Cómo ve la final?

Los dos llegan parejos. Argentina se ha sobrepuesto a dos partidos increíbles las últimas dos fases, llega con el impulso anímico en alto. Cuando vas pasando etapas de eliminación directa, te tocan los mejores y en estas instancias no te puede equivocar.

¿Argentina es favorito?

Es difícil poner uno sobre otro. Argentina tiene jugadores más curtidos, con más experiencia. El jugar en las grandes ligas, siempre con estadios llenos y con jugadores de mucha categoría, eso te ayuda a crecer como profesional. Vas madurando el equilibrio emocional, lo tienes a flor de piel. Entonces, todas esas cosas te ayudan para cuando empieza el partido, cuando rueda la pelota. Yo digo que ese nerviosismo ya lo tienes superado.

¿Cuál es la fortaleza de Argentina?

Es un equipo muy equilibrado, con muchos chicos compitiendo en grandes ligas, eso entrega mucha experiencia.

¿Cómo ve a Messi?

Es un chico que se cuidó en toda su carrera. Tiene una familia bien constituida, tanto la mujer como los padres. Eso también ayuda para que la vida útil de él sea como la que está demostrando, que tiene un estado físico, mental, anímico muy bueno. Es uno de esos líderes que siempre sobresalen sobre los demás y eso también puede ser una ventaja para la Albiceleste

¿Es un equipo que ha ido creciendo?

Fue de menor a mayor, se fue asentando en el torneo. Y ahora vas pasando estas instancias y te vas dando cuenta que cada vez falta menos. Entonces, como decíamos nosotros, es un pasito más y estás ahí.

El equipo recibió muchas críticas en el inicio…

Es verdad, pero cuando se gana y se llega a esta instancia, las palabras se las lleva el viento. En el 86’, todos criticaban al entrenador Carlos Bilardo y terminaron disculpándose. Cuando regreamos, lo recibieron con pancartas en las que le pedían perdón. El fútbol es y siempre ha sido de esa manera.

¿Se nota la mano de Scaloni en este equipo?

Es un gran profesional, la manera en la que trabaja, el perfil que mantiene, siempre con humildad y sacrificio. Por suerte ahora está logrando armar otra gran historia.

¿Es especial ganar a Inglaterra?

La gente lo vivió con mucha algarabía, se reflota todo lo que vivimos entre ambos países por las Malvinas. Nosotros, en 1986, nunca mezclamos las cosas, porque los jugadores no tienen nada que ver en esto. Pero los hinchas te lo hacen sentir.

¿Cómo se vivió ese partido en 1986?

Había mucha tensión, pero tanto nosotros como los ingleses nunca mezclamos las cosas. Tal es así como terminó el partido, cambiamos camisetas y nos saludamos. Nunca se mezcló con lo de la Guerra de las Malvinas, fue un partido de fútbol, solamente eso.

¿Si Messi es otra vez campeón supera a Diego Maradona?

Es difícil comparar, porque la situación y los tiempos son distintos. En su momento, Diego fue mejor, así como ahora es Messi. Fíjate que tiene una edad bastante avanzada y sin embargo sigue siendo importante. Es un tema que lo decide el periodismo y la misma gente. Y yo a Diego le vi hacer cosas increíbles, lo que sí ahora estamos disfrutando de este chico que seguramente está un escalón más arriba que los demás.