SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Campeón con la Albiceleste en 1986 aborda la final contra España: “Argentina tiene más experiencia, jugadores más curtidos”

    Oscar Garré repasa las fortalezas de la Albiceleste. Valora la importancia de Lionel Scaloni y advierte las herramientas de los transandinos para levantar su cuarta Copa del Mundo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Oscar Garré confía en el título de Argentina.

    Oscar Garré (69), campeón del mundo con la Albiceleste en México ‘86, adelanta la final en New Jersey. En conversación con El Deportivo no desconoce el poderío de España, pero advierte que la experiencia albiceleste saca ventaja.

    ¿Cómo ve la final?

    Los dos llegan parejos. Argentina se ha sobrepuesto a dos partidos increíbles las últimas dos fases, llega con el impulso anímico en alto. Cuando vas pasando etapas de eliminación directa, te tocan los mejores y en estas instancias no te puede equivocar.

    ¿Argentina es favorito?

    Es difícil poner uno sobre otro. Argentina tiene jugadores más curtidos, con más experiencia. El jugar en las grandes ligas, siempre con estadios llenos y con jugadores de mucha categoría, eso te ayuda a crecer como profesional. Vas madurando el equilibrio emocional, lo tienes a flor de piel. Entonces, todas esas cosas te ayudan para cuando empieza el partido, cuando rueda la pelota. Yo digo que ese nerviosismo ya lo tienes superado.

    ¿Cuál es la fortaleza de Argentina?

    Es un equipo muy equilibrado, con muchos chicos compitiendo en grandes ligas, eso entrega mucha experiencia.

    ¿Cómo ve a Messi?

    Es un chico que se cuidó en toda su carrera. Tiene una familia bien constituida, tanto la mujer como los padres. Eso también ayuda para que la vida útil de él sea como la que está demostrando, que tiene un estado físico, mental, anímico muy bueno. Es uno de esos líderes que siempre sobresalen sobre los demás y eso también puede ser una ventaja para la Albiceleste

    ¿Es un equipo que ha ido creciendo?

    Fue de menor a mayor, se fue asentando en el torneo. Y ahora vas pasando estas instancias y te vas dando cuenta que cada vez falta menos. Entonces, como decíamos nosotros, es un pasito más y estás ahí.

    El equipo recibió muchas críticas en el inicio…

    Es verdad, pero cuando se gana y se llega a esta instancia, las palabras se las lleva el viento. En el 86’, todos criticaban al entrenador Carlos Bilardo y terminaron disculpándose. Cuando regreamos, lo recibieron con pancartas en las que le pedían perdón. El fútbol es y siempre ha sido de esa manera.

    ¿Se nota la mano de Scaloni en este equipo?

    Es un gran profesional, la manera en la que trabaja, el perfil que mantiene, siempre con humildad y sacrificio. Por suerte ahora está logrando armar otra gran historia.

    ¿Es especial ganar a Inglaterra?

    La gente lo vivió con mucha algarabía, se reflota todo lo que vivimos entre ambos países por las Malvinas. Nosotros, en 1986, nunca mezclamos las cosas, porque los jugadores no tienen nada que ver en esto. Pero los hinchas te lo hacen sentir.

    ¿Cómo se vivió ese partido en 1986?

    Había mucha tensión, pero tanto nosotros como los ingleses nunca mezclamos las cosas. Tal es así como terminó el partido, cambiamos camisetas y nos saludamos. Nunca se mezcló con lo de la Guerra de las Malvinas, fue un partido de fútbol, solamente eso.

    ¿Si Messi es otra vez campeón supera a Diego Maradona?

    Es difícil comparar, porque la situación y los tiempos son distintos. En su momento, Diego fue mejor, así como ahora es Messi. Fíjate que tiene una edad bastante avanzada y sin embargo sigue siendo importante. Es un tema que lo decide el periodismo y la misma gente. Y yo a Diego le vi hacer cosas increíbles, lo que sí ahora estamos disfrutando de este chico que seguramente está un escalón más arriba que los demás.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Oscar GarréSelección de ArgentinaSelección de EspañaEntrevistaMéxico '86Lionel ScaloniLionel Messi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    David Toscana: “La historia habla de los ganadores, pero también hay una tradición de los vencidos”

    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    Lo más leído

    1.
    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    2.
    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    Por qué España debió cancelar su práctica previa a la final y Argentina sí pudo entrenar a siete kilómetros de distancia

    3.
    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    Argentina vs. España: a qué hora juegan y quién transmite la final del Mundial 2026

    4.
    Locura en Miami: Inglaterra le gana un partidazo a Francia y obtiene el bronce en el Mundial 2026

    Locura en Miami: Inglaterra le gana un partidazo a Francia y obtiene el bronce en el Mundial 2026

    5.
    El dolor de Kylian Mbappé tras el Mundial: “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final”

    El dolor de Kylian Mbappé tras el Mundial: “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final”

    6.
    Positiva intertemporada en Colombia: Colo Colo arruina el cumpleaños de Millonarios y llega encendido a la Liga de Primera

    Positiva intertemporada en Colombia: Colo Colo arruina el cumpleaños de Millonarios y llega encendido a la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de agua en sectores altos de Ovalle

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos
    Chile

    Diez felicitaciones en su hoja de vida: Quién era Marcos Cosme, el carabinero fallecido tras ser baleado en Región de Los Ríos

    Senapred solicita evacuar dos sectores de La Serena por desborde del río Elqui

    Investigan hallazgo de hombre con múltiples impactos balísticos en Las Vizcachas

    Ministros en las sombras
    Negocios

    Ministros en las sombras

    Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”

    Si queremos ser dueños, actuemos como dueños

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Encuesta: el mundo le pone la corona a España
    El Deportivo

    Encuesta: el mundo le pone la corona a España

    Eusebio Sacristán, histórico de España: “Ha habido situaciones que dan a pensar que se beneficia a Argentina”

    Campeón con la Albiceleste en 1986 aborda la final contra España: “Argentina tiene más experiencia, jugadores más curtidos”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU
    Mundo

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU

    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil y deja dos muertos y tres heridos

    Tribunal Supremo de Brasil bloquea visita de Milei a Bolsonaro por restricciones del arresto domiciliario

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua