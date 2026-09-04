La sorprendente confesión de Vozinha: “Mi mamá no quería que viniera a Chile; no tenía un buen presentimiento”

Vozinha fue la gran revelación del Mundial. En menos de tres meses su vida cambió radicalmente. Millones de seguidores en Instagram y un suculento contrato en Colo Colo son parte de la nueva vida del arquero caboverdiano de 40 años.

En conversación con el extenista Fernando González para el canal oficial del Cacique, el meta habló sobre cómo ha sido su estadía en Chile, donde su llegada causó un revuelo casi inédito.

“En la calle es grato, pero muchas veces es intenso. Es un país diferente, intenso y muchas veces no consigo dar atención a todos y pido disculpas por eso, porque me encantaría dar atención a todos”, contó sobre el asedio que vive a diario.

“Pienso que si una vez no puedo saludar a alguien, habrá una próxima oportunidad. Es difícil salir a caminar en el barrio, es algo que cambió mucho porque siempre me gustó ir a caminar, soy una persona del pueblo y me gusta mostrar el cariño y atención a las personas, pero eso cambió mucho. Me gustaría y querría tener más espacio, pero será muy difícil”, reconoció.

En esa línea, comparó lo vivido con lo que ocurría en su país: “En Cabo Verde, las personas siempre me pedían una foto, cambiábamos palabras, lo mismo en Portugal, pero no era así como hoy. Ha cambiado mucho después del Mundial. Hoy es muy difícil, siempre tengo que ver la mejor hora donde voy porque siempre será movimiento. Pero con el tiempo todo será más calmo y tranquilo”.

En cuanto al recibimiento que tuvo, se sinceró: “Esperaba algo, pero no tan grande. No tengo palabras para describirlo”.

“Estaba muy sorprendido desde el primer minuto. Fui muy bien recibido por todos y sentí en casa desde el primer momento”, cerró.

Sin duda que una de las revelaciones que dejó la conversación fue la opinión de su madre Ana Cândida Évora, quien se mostró contraria a la decisión de firmar en Colo Colo. “Mi mamá no quería que viniese a Chile. Hasta el último día me decía que tenía un mal presentimiento y que era mejor quedarme cerca. Pero yo he jugado casi toda mi vida lejos de casa, así que fue una decisión sensata y, una vez que llegué aquí, todo se tranquilizó”, confesó.

Por qué eligió al Cacique

“En Portugal hay una comunidad caboverdiana muy grande, entonces era como estar en casa. Además, estaba cerca de casa. Es un país al que le tengo un cariño muy grande y donde he jugado los dos últimos años, porque ya quería estar cerca de casa, pero estoy muy lejos aquí en Chile“, admitió.

El Bombardero le consultó sobre si imaginó llegar a Sudamérica: “Sinceramente, no, porque ya tengo una cierta edad y ya estaba hace muchos años lejos de casa. Entonces fue una decisión ir a la Segunda División de Portugal, porque siempre he jugado en Primera”.

“Tuve muchas ofertas de muchos equipos”, indicó y explicó por qué terminó jugando por los albos. “Cuando tomé la decisión, pienso que fue la mejor que podía tomar, porque llegué a un gran club, con mucha historia y que está en el primer lugar del campeonato”, sostuvo.

En cuanto al fútbol nacional, expresó: “Conocía el Chile del 98, con Iván Zamorano y Marcelo Salas, y también el Chile de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Jorge Valdivia”.

Con respecto a su presente, Vozinha asoma como titular frente a Huachipato, lo que permitiría debutar en la Liga de Primera.

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