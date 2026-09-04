Cañones, Ford Galaxie y banda presidencial: La Moneda abre sus puertas al público para una nueva jornada de cruce peatonal

El Palacio de La Moneda abrirá este viernes sus puertas al público a partir de las 14.00 horas para una nueva jornada de cruce peatonal, iniciativa organizada por Patrimonio Presidencia que busca “a la ciudadanía y ofrecer a familias y visitantes la posibilidad de conocer espacios, objetos y elementos que forman parte de la historia republicana de Chile”.

El acceso estará habilitado durante la tarde y el corte de fila se realizará a las 17.00 horas. Para participar, las personas deberán realizar previamente su inscripción a través del sitio accesopeatonal.presidencia.cl.

Durante el recorrido, uno de los principales puntos de interés será el Patio de Los Cañones, donde los visitantes podrán conocer los históricos “Furioso” y “Relámpago”, además de observar el Ford Galaxie presidencial, “vehículo ligado a distintos episodios de la historia de la Presidencia de la República”, explicaron.

En tanto, en el Patio de Los Naranjos se habilitará un podio presidencial con banderas, donde quienes participen podrán tomarse fotografías con la banda presidencial.

El recorrido también permitirá conocer la histórica fuente de agua de Meléndez, ubicada en el centro del Patio de Los Naranjos y que data de 1671, uno de los elementos patrimoniales que forman parte del conjunto arquitectónico de La Moneda.

A las actividades se sumará una intervención de volantines en la Plaza de la Ciudadanía, en el marco del evento “Chile Te Quiero”, como parte de la programación preparada para recibir al público durante el Mes de la Patria.

La jornada se suma así a las actividades de apertura del edificio presidencial, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de recorrer parte de sus patios interiores y conocer directamente algunos de los elementos patrimoniales que habitualmente no forman parte del tránsito cotidiano por el centro de Santiago.