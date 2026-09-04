Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo @realmadrid

Este viernes llega el nuevo desafío para el Real Madrid, que visita al Real Betis en el marco de la cuarta fecha de LaLiga.

Los merengues vienen de alzarse por 4-0 ante Málaga en la jornada anterior, mientras que los dirigidos por Manuel Pellegrini cayeron por 2-5 ante Levante.

Cuándo juega Betis vs. Real Madrid

El partido del Real Betis contra el Real Madrid es este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio La Cartuja de Sevilla para este compromiso.

Dónde ver a Betis vs. Real Madrid

El partido del Real Betis contra el Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

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