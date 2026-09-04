Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League
Los Reds juegan como visitantes por la tercera fecha de la liga inglesa.
Este viernes Liverpool visita a Ipswich Town, en un duelo válido por la tercera fecha de la Premier League.
Los Reds se presentan tras un reciente empate a 2 con Nottingham Forest, mientras que los ahora locales tuvieron una última derrota por 2-3 ante el Manchester United en la jornada pasada.
Cuándo juega Ipswich Town vs. Liverpool
El partido de Ipswich Town contra Liverpool es este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Portman Road de Inglaterra.
Dónde ver a Ipswich Town vs. Liverpool
El partido de Ipswich Town contra Liverpool se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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