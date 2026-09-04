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    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League

    Los Reds juegan como visitantes por la tercera fecha de la liga inglesa.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Liverpool por la Premier League. Foto referencial de redes sociales @liverpoolfc

    Este viernes Liverpool visita a Ipswich Town, en un duelo válido por la tercera fecha de la Premier League.

    Los Reds se presentan tras un reciente empate a 2 con Nottingham Forest, mientras que los ahora locales tuvieron una última derrota por 2-3 ante el Manchester United en la jornada pasada.

    Cuándo juega Ipswich Town vs. Liverpool

    El partido de Ipswich Town contra Liverpool es este viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Portman Road de Inglaterra.

    Dónde ver a Ipswich Town vs. Liverpool

    El partido de Ipswich Town contra Liverpool se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueIpswich TownLiverpoolIpswich Town - LiverpoolLiverpool vs Ipswich TownLiverpool - Ipswich TownDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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