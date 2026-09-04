Investigación por narcotráfico salpica al Kun Agüero en Argentina.

Sergio Agüero aparece mencionado en una investigación por narcotráfico. La causa que apunta a organización internacional en Argentina, a cargo del juez Pablo Yadarola, derivó la semana pasada en la detención de Pablo “Bebote” Álvarez, histórico jefe de la barra brava de Independiente de Avellaneda.

El nombre del exdelantero argentino aparece en el expediente a partir de una serie de contactos que integrantes de la organización habrían intentado establecer con Agüero para desarrollar negocios y utilizar su imagen en proyectos comerciales.

Entre las iniciativas mencionadas figura la venta de entradas para partidos de fútbol de la Primera B Nacional transandina y otros eventos. El expediente también incorpora referencias a la Copa Potrero, torneo organizado por el Kun Agüero, como parte de las gestiones para avanzar hacia negocios de mayor escala

Según explicaron representantes del exfutbolista, Agüero recibió propuestas de integrantes de la organización, averiguó sus antecedentes y decidió rechazarlas. Ninguna de las operaciones llegó a concretarse.

Los contactos

Parte de los antecedentes incorporados a la causa corresponde a conversaciones mantenidas durante 2026 por algunos de los imputados.

En un mensaje del 30 de enero, Diego Anzalone manifestó que esperaba alcanzar un acuerdo con Agüero por el proyecto “KRÜ TICKETS”, relacionado con KRÜ, la organización de eSports fundada por el exjugador.

Las pesquisas también encontraron conversaciones sobre un viaje a México destinado a avanzar en las negociaciones. En otro intercambio, fechado el 22 de abril, Anzalone afirmó haber mantenido una reunión presencial con Agüero.

El expediente contiene además un archivo denominado “guion_kru_tickets.pdf”, enviado el 12 de junio. El documento incluía indicaciones para la realización de un supuesto spot publicitario.