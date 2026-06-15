Kun Agüero recuerda la final perdida con Chile en la Copa América de Estados Unidos: “Esa nos destrozó, llorábamos todos”

La selección de Argentina tuvo un largo periodo de sufrimiento antes de poder liberar las frustraciones. La Albiceleste se demoró 28 años para poder celebrar un nuevo título después de la Copa América de 1993.

En los últimos años de ese periodo, la esperanza para cortar esta racha estaba puesta en lo que podía hacer Lionel Messi. Y pudo ser a lo grande. En el Mundial de 2014 alcanzaron la final de la competencia, pero acabaron derrotados contra Alemania.

Este duro golpe quisieron sacárselo a costa de Chile al año siguiente en la Copa América de 2015, pero la Roja terminó imponiéndose en los lanzamientos penales. Luego, en 2016, se repitió la final en la Copa América Centenario de Estados Unidos, donde se repitió la fórmula que dejó traumas del otro lado de la cordillera.

Y a pesar de que en ambas ocasiones Lionel Messi anunció su retiro, la Pulga finalmente se arrepintió y la Albiceleste pudo festejar en la Copa América de Brasil 2021, continuando con el impulso hasta coronarse como campeón en el Mundial de Qatar 2022.

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Ahora, en la previa del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026, recordaron el pésimo momento que les hizo pasar Chile en las definiciones.

El encargado de aquello fue Sergio Agüero. “Para mí la final más dura fue contra Chile en Estados Unidos”, comenzó señalando el Kun. “Porque ya veníamos de perder dos finales y esa fue muy complicada. Esa nos destrozó”.

Luego, Ezequiel Lavezzi tomó la palabra para señalar que “me acuerdo que aterrizó el avión en Argentina y llorábamos todos”.

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“Teníamos equipo para ganarlo”, acotó Agüero antes de que Lavezzi añadiera que “competías hasta el último día. Jugamos tres competiciones y las competiste hasta el último día y ninguna la pudiste ganar. Y en ninguna perdimos el partido en los 90 minutos, pero en definitiva no saliste campeón. Pasó. Perdiste”.

“En el fútbol hay que aceptar las cosas que pasan y a nosotros nos tocó perder. No tener la suerte esa de ganar o no tener la posibilidad de revertir la situación de lograr un objetivo que queríamos”, añadió el extremo.

Retomando la experiencia de la Copa Centenario, Agüero indicó que a ese torneo “estábamos muy bien y creíamos que nosotros llegando ese día a la final decíamos ‘es esta’, y nada. Teníamos mucha confianza y nos mató. Los penales nos liquidó. Después vino el Mundial 2018 y luego el 2021 que se terminó ganando y creo que ahí hubo un nuevo comienzo de Argentina”, cerró.

El estreno de Argentina en la defensa del título en Norteamérica 2026 está programado para este martes 16 de junio. A partir de las 21.00 horas de Chile se medirán contra Algeria por el Grupo J de la competencia.