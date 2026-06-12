SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Banderazo chileno en Miami”: la prensa argentina sigue sin superar el trauma de las finales perdidas frente a la Roja

    A días de que la Albiceleste comience a defender el título que consiguió en Qatar, al otro lado de Los Andes reviven su gran trauma: el bicampeonato continental que les arrebató la Generación Dorada, con doble retiro de Messi incluido.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La burla de TyC Sports a Chile. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Chile no está en el Mundial y los fanáticos lo resienten. La ausencia de la Roja es el reflejo de una serie de equivocaciones a todo nivel. Hay culpas repartidas entre la dirigencia, los jugadores y los entrenadores que fueron incapaces de alcanzar uno de los puestos que estaban reservados para Sudamérica. Oportunidades sobraban: seis combinados clasificaban directamente y otro cupo se dirimía en el repechaje.

    Hay quienes tienen en la desgracia de la Roja un motivo para la burla. Sí. No hay que ser tan ingenioso para advertir de donde viene la sorna ni tampoco para explicar el motivo.

    “Banderazo chileno en Miami”: la prensa argentina sigue sin superar el trauma de las finales perdidas frente a la Roja

    En TyC Sports suelen acordarse de Chile. La explicación es lógica. Fue la Roja la que privó a Argentina de dos títulos: la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario del año siguiente. En ambas ocasiones, además de que los trofeos vinieran a inaugurar la vacía vitrina de la Selección, hubo una consecuencia adicional: la renuncia de Lionel Messi, el protagonista de los múltiples especiales que la cadena transmite en rotativo, al combinado nacional que hoy capitanea.

    Seguramente en un rato de ocio para la relevante cobertura que les mandaron a realizar, los enviados especiales del canal transandino salieron a recorrer Miami. Fue en esa circunstancia en que los traicionó el subconsciente y se les atravesó un pensamiento intrusivo: revivieron el trauma que les hicieron vivir Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo y sus compañeros.

    “Ya arrancó el Mundial y este es el espectacular banderazo que armaron nuestros hermanos en Miami”, postearon, en alusión a un inexistente aliento chileno en la capital del estado de Florida.

    No mencionan, eso sí, que hace casi 10 años hubo banderazo y celebración chilena en Estados Unidos. El llanto corrió por cuenta de Messi y compañóa.

    Más sobre:ArgentinaMundial 2026Emiliano MartínezDibu MartínezLeandro MartínezFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crimen organizado y corrupción en Los Ángeles: TC declaró inadmisible recurso presentado por jueza investigada

    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba

    Walmart nombra a una estadounidense de larga trayectoria dentro de la firma como la nueva CEO para su filial en Chile

    Capturan a “delivery de la droga” en O’Higgins: distribuía pasta base en su moto

    CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”

    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    Lo más leído

    1.
    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    Regaló su entrada: la razón por la que la Presidenta de México se borró de la inauguración del Mundial

    2.
    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    Día, hora y quién transmite: los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Estas son los formas más baratas de ver el Mundial 2026 por streaming

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    A qué hora y dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina junto a la segunda inauguración del Mundial

    Crimen organizado y corrupción en Los Ángeles: TC declaró inadmisible recurso presentado por jueza investigada
    Chile

    Crimen organizado y corrupción en Los Ángeles: TC declaró inadmisible recurso presentado por jueza investigada

    Capturan a “delivery de la droga” en O’Higgins: distribuía pasta base en su moto

    Oficialismo advierte incoherencia en el relato de seguridad de La Moneda al tributar casas de apuesta ilegales

    Walmart nombra a una estadounidense de larga trayectoria dentro de la firma como la nueva CEO para su filial en Chile
    Negocios

    Walmart nombra a una estadounidense de larga trayectoria dentro de la firma como la nueva CEO para su filial en Chile

    CMF por plataformas de criptomonedas vinculadas al Tren de Aragua: “La sola inscripción no implica autorización”

    Accidente fatal en El Teniente: Sernageomin dice que no se activaron acciones preventivas y pide a Codelco 12 medidas correctivas

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía
    Tendencias

    Qué es el eritema infeccioso, la enfermedad que provocó un brote en un colegio de La Araucanía

    Soy neurólogo y estos son los primeros indicios de que una persona tiene Alzheimer

    Cómo saber si tu perro tiene obesidad y cómo tratarla, según un veterinario

    “Banderazo chileno en Miami”: la prensa argentina sigue sin superar el trauma de las finales perdidas frente a la Roja
    El Deportivo

    “Banderazo chileno en Miami”: la prensa argentina sigue sin superar el trauma de las finales perdidas frente a la Roja

    Con la chilena Elyanna como plato fuerte: así fue el show de apertura del Mundial 2026 en Canadá

    “Invasión a la privacidad en el camarín”: O’Higgins anuncia querella criminal tras grave hecho que afecta a su equipo Sub 20

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Pedro Muñoz, el villano de La Misteriosa Mirada del Flamenco: “Muchas veces la gente me dice que odia mi personaje”
    Cultura y entretención

    Pedro Muñoz, el villano de La Misteriosa Mirada del Flamenco: “Muchas veces la gente me dice que odia mi personaje”

    Los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros se celebrarán en el Teatro Caupolicán

    Mon Laferte lanza Femme Fatale vol.2: suma colaboraciones con St.Vincent y Javiera Electra

    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba
    Mundo

    “Hay que cambiar”: Díaz-Canel anuncia reformas económicas y reducción de la burocracia en Cuba

    Trump acusa a Irán de mentir sobre los términos de acuerdo provisional y se complica su eventual firma

    Pakistán confirma la existencia de un “texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz” entre Irán y Estados Unidos

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano
    Paula

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas