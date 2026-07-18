La potente respuesta de Sergio Agüero a las críticas de Laporte: “No te hagas el picante; cuando nos vemos, arrugas”

Sergio Agüero sale al paso de las duras declaraciones de Aymeric Laporte. En la previa de la final del Mundial entre Argentina y España, el defensor hispano envió un potente dardo en el que apuntó al criterio arbitral aplicado durante el torneo. En tanto, el Kun le respondió con un ácido mensaje.

“No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”, señaló el zaguero español a Marca.

“Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”, añadió.

El dardo del Kun Agüero

Laporte reveló que ese escenario ha sido conversado en el plantel de la Furia Roja, aunque recalcó que el control del partido pasará por el juez. “Lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas...”, manifestó.

En tanto, Agüero, que compartió vestuario con el defensa durante tres temporadas en el Manchester City, elevó el tono y respondió contundentemente. “¿Qué es lo que te extraña? No te hagas el picante porque cuando nos vemos, arrugás”, lanzó el Kun.

Por otra parte, también elogió a Lionel Messi, con quien mantiene una reconocida y profunda amistad: “Con 39 años está jugando como si tuviese 20, y nosotros aquí detrás de una cámara... Nadie va a igualarlo, van a pasar muchos años y no habrá otro igual, y nosotros ni nuestros hijos lo veremos”, indicó.