SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    La provincia de Huasco se mantiene la alarma desde la costa hasta la precordillera, donde se proyecta el impacto más severo del sistema frontal, con montos estimados entre los 80 y 120 mm de agua caída.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Imagen de la Municipalidad de Vicuña en Facebook

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una serie de alarmas meteorológicas debido al sistema frontal que afecta a siete regiones del país y dejarará precipitaciones de intensidad fuerte a severa en las regiones de Atacama y Coquimbo.

    Incluso, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó que "los esfuerzos del gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país”.

    Para la Región de Atacama, en específico la provincia de Huasco se mantiene la alarma desde la costa hasta la precordillera, donde se proyecta el impacto más severo del sistema frontal, con montos estimados entre los 80 y 120 mm de agua caída.

    De acuerdo al organismo técnico, el evento comenzará formalmente durante la madrugada de este sábado 18 de julio y se extenderá de forma continua hasta la mañana del lunes 20 de julio.

    En paralelo, la DMC emitió una actualización de alarma para la totalidad de la Región de Coquimbo, extendiendo el margen tiempo de las precipitaciones.

    En esta zona, el sistema frontal comenzará a partir de la mañana de este sábado 18 de julio y se prolongará de manera persistente hasta la noche del martes 21 de julio.

    Los montos de lluvia estimados diariamente para la Región de Coquimbo son los siguientes:

    • Sábado 18 de julio: 40 - 50 mm.
    • Domingo 19 de julio: 45 - 55 mm.
    • Lunes 20 de julio: 40 - 50 mm.
    • Martes 21 de julio: 35 - 45 mm.

    Otras alertas en Atacama y Coquimbo

    Más de 41 alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) han sido emitidas en lo que va del sistema frontal. En concreto, Senapred activó la alerta para la evacuación del sector de Quebrada Valparaíso, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, por desborde de canal.

    Asimismo, Senapred instó a la evacuación de los sectores Villa El Arrayán, sector Costa, Marquesa ,Nueva Talcuna y El Almendral, en Vicuña, Región de Coquimbo.

    En Las Pircas y La Fragua, ambos sectores pertenecientes a la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, se activaron de igual forma las alerta SAE para la evacuación por activación de quebrada.

    Asimismo, Senapred solicitó evacuar los sectores de Huentelauquén Bajo y Huentelauquén Sur, en Canela, Región de Coquimbo, por desborde del río Choapa.

    De paso, se pidió evitar riberas esteros y quebradas en la Provincia de Elqui, por la alerta de crecidas.

    Lee también:

    Más sobre:DMCSistema frontalRegión de AtacamaRegión de CoquimboHuasco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria

    Kast lidera cita de monitoreo del sistema frontal junto a ministros, subsecretarios y delegados

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Dos detenidos tras robo de auto de inDrive: persecución terminó con choque en Cerro Navia

    Sistema frontal: Senapred informa 516 damnificados, un desaparecido y más de 5 mil viviendas con daños

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Inglaterra en TV y streaming

    3.
    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    4.
    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    5.
    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este sábado

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria
    Chile

    Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria

    Kast lidera cita de monitoreo del sistema frontal junto a ministros, subsecretarios y delegados

    Senapred amplía alerta roja a toda la Región de Coquimbo por sistema frontal

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés
    Negocios

    Gobierno evalúa ir al TC por indicación aprobada en megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Claudia Sanhueza: “La agenda que está impulsando el ministro Quiroz responde a una batalla cultural, no a una estrategia de desarrollo”

    Glencore reactiva emblemático proyecto minero El Pachón en Argentina, el vecino fronterizo de Los Pelambres

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director
    Tendencias

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Científicos desarrollan una vacuna contra tumores cerebrales que mostró resultados prometedores en un ensayo clínico

    Cuál es el truco mental que puede convencerte de hacer ejercicio, según un estudio

    Fernando Alonso ningunea a Argentina antes de la final del Mundial: “Es más fácil; le tenía más miedo a Inglaterra”
    El Deportivo

    Fernando Alonso ningunea a Argentina antes de la final del Mundial: “Es más fácil; le tenía más miedo a Inglaterra”

    Donald Trump quiere a Estados Unidos nuevamente como sede de un Mundial, pero sin México y Canadá

    Representante de Vozinha aclara las dudas sobre el futuro del arquero: “Hubo contactos con Colo Colo”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”
    Cultura y entretención

    Tatiana Maslany y una de las series más audaces de 2026: “Siempre he buscado este nivel de espontaneidad”

    Reseña de libros: de Mary Beard a Elisabeth de Waal

    Rosalía trae Lux a Chile: cómo es el show más impactante y ambicioso de su carrera

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia
    Mundo

    Siete muertos y 24 heridos deja ataque con drones contra centro logístico en Rusia

    Irán ataca bases militares de EE.UU. en Kuwait y Baréin tras ofensiva estadounidense

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua