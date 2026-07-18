Regiones de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alarma meteorológica por sistema frontal

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una serie de alarmas meteorológicas debido al sistema frontal que afecta a siete regiones del país y dejarará precipitaciones de intensidad fuerte a severa en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Incluso, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó que "los esfuerzos del gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país”.

Para la Región de Atacama, en específico la provincia de Huasco se mantiene la alarma desde la costa hasta la precordillera, donde se proyecta el impacto más severo del sistema frontal, con montos estimados entre los 80 y 120 mm de agua caída.

De acuerdo al organismo técnico, el evento comenzará formalmente durante la madrugada de este sábado 18 de julio y se extenderá de forma continua hasta la mañana del lunes 20 de julio.

En paralelo, la DMC emitió una actualización de alarma para la totalidad de la Región de Coquimbo, extendiendo el margen tiempo de las precipitaciones.

En esta zona, el sistema frontal comenzará a partir de la mañana de este sábado 18 de julio y se prolongará de manera persistente hasta la noche del martes 21 de julio.

Los montos de lluvia estimados diariamente para la Región de Coquimbo son los siguientes:

Sábado 18 de julio: 40 - 50 mm.

Domingo 19 de julio: 45 - 55 mm.

Lunes 20 de julio: 40 - 50 mm.

Martes 21 de julio: 35 - 45 mm.

Otras alertas en Atacama y Coquimbo

Más de 41 alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) han sido emitidas en lo que va del sistema frontal. En concreto, Senapred activó la alerta para la evacuación del sector de Quebrada Valparaíso, en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, por desborde de canal.

Asimismo, Senapred instó a la evacuación de los sectores Villa El Arrayán, sector Costa, Marquesa ,Nueva Talcuna y El Almendral, en Vicuña, Región de Coquimbo.

En Las Pircas y La Fragua, ambos sectores pertenecientes a la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, se activaron de igual forma las alerta SAE para la evacuación por activación de quebrada.

Asimismo, Senapred solicitó evacuar los sectores de Huentelauquén Bajo y Huentelauquén Sur, en Canela, Región de Coquimbo, por desborde del río Choapa.

De paso, se pidió evitar riberas esteros y quebradas en la Provincia de Elqui, por la alerta de crecidas.