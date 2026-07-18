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    Buscan a trabajador contratista de CGE desaparecido tras desborde de estero en Curepto

    La última señal GPS de la camioneta fue registrada en la Ruta K-216, en un sector rural afectado por el sistema frontal. Personal del GOPE y un helicóptero de Carabineros participan en las labores de búsqueda.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Buscan a trabajador contratista de CGE desaparecido tras desborde de estero en Curepto

    Carabineros mantiene un operativo para encontrar a un trabajador contratista de CGE, de 64 años, que permanece desaparecido en un sector rural de la comuna de Curepto, Región del Maule.

    De acuerdo con la información entregada por la institución, durante la madrugada la empresa contratista denunció la pérdida de contacto con el trabajador, quien se desplazaba en una camioneta por la Ruta K-216.

    La última ubicación registrada por el GPS del vehículo corresponde a un sector donde posteriormente se desbordó un estero producto de las precipitaciones asociadas al sistema frontal.

    Tras recibirse la denuncia, Carabineros desplegó personal para verificar la ruta y el punto donde se perdió la señal. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado establecer contacto telefónico con el trabajador ni ubicar la camioneta.

    Buscan a trabajador contratista de CGE desaparecido tras desborde de estero en Curepto

    A las 9.55 horas, un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros despegó desde Talca para efectuar un sobrevuelo en la zona donde se registró por última vez el GPS del vehículo.

    Durante la mañana, las condiciones meteorológicas permitieron realizar una primera revisión aérea, aunque el procedimiento no entregó resultados positivos.

    “Al momento no tenemos información concreta en cuanto al avistamiento del vehículo”, señaló Carabineros en conversación con Meganoticias.

    Ante esta situación, un equipo especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se trasladó hasta el lugar para iniciar labores de rastreo terrestre y acuático.

    Buscan a trabajador contratista de CGE desaparecido tras desborde de estero en Curepto DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El personal ingresará con equipos especializados y botes para revisar las inmediaciones del cruce, el puente y el cauce del estero, con el objetivo de localizar inicialmente la camioneta y determinar si el trabajador permanece en su interior.

    Las labores se concentran en un camino vecinal que conecta distintas localidades rurales y que presenta un bajo flujo vehicular. El acceso al punto donde se perdió la señal se encuentra dificultado por el aumento del caudal, la turbulencia del agua, la escasa visibilidad y las condiciones climáticas.

    Carabineros explicó que el puente que atraviesa el estero es una estructura rústica que no cuenta con barandas ni señalización, mientras que el camino tampoco se encuentra pavimentado ni iluminado.

    En ese contexto, la institución señaló que una de las hipótesis que deberá ser investigada es que el vehículo haya salido de la ruta durante la noche, considerando la baja luminosidad, las condiciones meteorológicas y el eventual desconocimiento del camino.

    Buscan a trabajador contratista de CGE desaparecido tras desborde de estero en Curepto

    “Las hipótesis van a ser barajadas con las pericias correspondientes”, indicó Carabineros.

    El operativo contempla una revisión inicial de las cercanías del puente y posteriormente un rastreo aguas abajo, ante la posibilidad de que la camioneta haya sido arrastrada por la corriente.

    Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, mientras que las labores continuarán con personal del GOPE y nuevos sobrevuelos del helicóptero institucional cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

    Más sobre:DesapariciónBúsquedaEmergenciaSistema FrontalCureptoRegión del MauleContratista

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